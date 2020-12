Voici les cinq bonnes nouvelles pour la planète de la semaine

Les nouvelles concernant la planète sont rarement réjouissantes, mais des acteurs travaillent pour changer la tendance. Certaines annonces sont effectivement rassurantes pour le futur et l’environnement. En voici cinq de la dernière semaine.

Québec

Le gouvernement Legault tient parole. Il atteint son objectif de protéger 17% du territoire terrestre du Québec avec la création de réserves un peu partout à travers la province. Québec a aussi franchi le cap des 10% d'aires côtières et marines protégées.

Montréal

Un institut pour penser aux enjeux environnementaux et sociaux? Afin d’accélérer l’innovation dans le développement durable, Polytechnique Montréal va lancer l’Institut de l’ingénierie durable et de l’économie carboneutre (IIDEC).

France

Le président Emmanuel Macron veut inscrire la défense de l’environnement dans la Constitution. Il souhaite proposer un référendum sur la question en janvier, qui doit être d’abord approuvé par l’Assemblée et le Sénat.

Brésil

Les Nestlé, McDonald’s et Walmart de ce monde veulent bannir le soja des terres issues de la déforestation brésilienne. Plus de 160 entreprises demandent à leurs fournisseurs de ne plus faire affaire avec ce type de fermes dès l’an prochain.

États-Unis

Les Américains seront de retour dans la lutte aux changements climatiques. Ils rejoindront l’Accord de Paris dès le premier jour de la présidence de Joe Biden. Ce dernier veut aussi organiser un sommet international sur le climat très rapidement.