Le métro fermé dans la nuit du 31 décembre

Pandémie oblige, les heures d'opération du métro de Montréal ne seront pas prolongées dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier comme c'est habituellement le cas.

La Société de transport de Montréal (STM) confirme que le métro fermera à l’heure habituelle le 31 décembre, soit entre 0h30 et 1h selon les stations.

Depuis 2016, le transporteur opérait sans interruption nocturne son service de métro dans la nuit du 31 décembre afin de permettre aux usagers de fêter l'arrivée de la nouvelle année.

Il s'agit d'une des seules journées de l'année où les heures de services du métro sont prolongées, puisqu'en temps normal, des travaux s'y tiennent toutes les nuits. Le service de métro est habituellement prolongé dans le cadre de la Nuit blanche du Festival Montréal en lumière à la fin février.

La fermeture des bars, des clubs de danse et des salles à manger des restaurants au moins jusqu'au 11 janvier annoncée par le gouvernement Legault dans le contexte de la pandémie explique cette décision, souligne la STM.

La STM rappelle à sa clientèle que son réseau de bus de nuit est une option efficace pour les déplacements durant cette période.

Offres spéciales sur les couronnes

Par ailleurs, des sociétés de transport du grand Montréal offriront des tarifs spéciaux pendant le temps des Fêtes.

Les usagers des couronnes pourront voyager gratuitement dans les bus, le réseau de trains de banlieue et le transport adapté les 24, 25 et 31 décembre 2020, ainsi que le 1er janvier 2021.

L'opérateur exo invite la clientèle à consulter son site web afin d'obtenir les horaires spéciaux en vigueur du 24 décembre au 3 janvier.

À Laval, une navette relie gratuitement le terminus Montmorency aux centres commerciaux, de même que plusieurs hôtels du territoire jusqu'au 3 janvier (sauf le 25 décembre et le 1er janvier). Les bus seront gratuits les 24 et 31 décembre prochains.

Sur la Rive-Sud, les enfants de 11 ans et moins pourront voyager gratuitement dans les bus de l'agglomération de Longueuil les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.