Noël gourmand à la maison : 6 repas des Fêtes délicieux à emporter ou à se faire livrer à Montréal

La sentez-vous? L’odeur de la dinde grillée au four, du bon pain ou encore de la tourtière? Le temps des repas des Fêtes est arrivé et pour ceux et celles qui n’ont pas le goût de passer la journée aux fourneaux, voici 6 boîtes-repas à vous faire livrer ou à emporter pour un Noël des plus gourmands.

La Boîte classique du restaurant Renoir

La table distinguée Renoir gâte encore ses convives, mais à distance! Un dîner gourmet attend les fins palais, avec notamment l’incontournable pâté en croûte, le célèbre foie gras du chef Olivier Perret, les coquilles Saint-Jacques aux pétoncles et crevettes nordiques, la dinde farcie aux morilles, marrons et canneberges ou encore la tourte maison ris de veau et homard. Si tout ceci ne vous fait pas assez saliver, ajoutez la délicieuse bûche de Noël du chef pâtissier Clément Tilly. Miam!

*À partir de 112$ - À commander 48 heures d'avance https://www.lerenoir.order-online.ai/#/ - Ramassage sur place ou livraison à domicile - Disponible jusqu'au 31 décembre

Banquet à l’espagnole au Restaurant Tapeo

C'est facile de faire voyager ses papilles à Montréal. Le populaire Restaurant Tapeo et la chef Marie-Fleur St-Pierre nous donnent faim avec leur nouveau menu des Fêtes aux accents espagnols : Coca et pan con tomate, olives marinées, croquettes béchamel aux charcuteries, gravlax de truite, salade iceberg-panais-marron et sa vinaigrette ranch, la fameuse paella de luxe aux fruits de mer et un gâteau basque chocolat.

*Pour deux personnes - À 150$ - Limite des commandes le 21 décembre - À commander par téléphone 514 495-1999

Méchant Bœuf et son forfait de bifteck AAA

Si vous préférez opter pour une viande rouge plutôt que de la volaille, L’expérience du Vieux-Montréal et le restaurant Méchant Bœuf vous proposent le forfait de bifteck AAA. Le repas débutera par une entrée à partager d’une salade de kale. Puis, au repas principal, un rôti de bœuf cuit aux épices maison sera accompagné de plusieurs à-côtés à partager dont la délicieuse purée de pommes de terre Yukon.

*Pour deux à quatre personnes - À partir de 285$ à+ taxes- À commander au téléphone 72 heures d’avance au 514-405-3409 - Livraison à domicile ou ramassage sur place

Tablée à l’antillaise avec le menu soleil de Kamùy

Pour apporter un peu de soleil par les temps froids de décembre, le restaurant de gastronomie aux influences haïtiennes Kamùy, chef Paul Toussaint a conçu un menu spécial pour les week-ends du temps des Fêtes. En effet, jusqu’au 30 décembre, on se laisse tenter par menu soleil composé de pieuvre jerk grillée, souris d'agneau au vin rouge et shiitake, de jambon à l'ananas et d’accompagnement de mac and cheese, saladris - racines et échalotes frites et de riz djondjon.

*À 65$ pour 1 personne et 120$ pour 2 personnes - À commander par téléphone au 514-447-7481- Les clients doivent commander avant 17h la veille de leur commande - Menu de Noël disponible du 18 au 23 décembre

La boîte de sushis spéciaux Temps des fêtes de Sushis Momo

Sacré les parmi les meilleurs sushis en ville, le restaurant Sushi Momo demeure ouvert durant les festivités de décembre. Les amateurs de gastronomie japonaise seront ravis par la grande sélection de sushis végétaliens et de plats japonais de haute qualité offert pour emporter ou par livraison. La boîte contient alors 26 morceaux de sushis spécialement créés pour le temps des fêtes, des edamames, un dessert du moment, deux choix entre : salade Temps de fêtes avec vinaigrette de champagne, deux soupes miso ou six gyozas. Vous pouvez également y ajouter une bouteille de vin d’importation privée.

*Pour deux personnes à 55$ - À commander par téléphone du dimanche au lundi entre 16h et 21h, ou par courriel au servicetraiteur@sushimomo.ca - Les plateaux sont disponibles inclusivement du 21 au 31 décembre.

Panier brunch du temps des Fêtes des Enfants Terribles

Les Enfants Terribles ont vraiment su comment se réinventer en cette période de pandémie et à toutes les occasions, on a pu se régaler de leurs différents paniers-repas. Pour les festivités de décembre, Les Enfants Terribles ont préparé le panier-brunch qui contient plusieurs délices tels que la couronne de saumon fumé, une tartinade aux œufs, une salade de pommes de terre crémeuse et moutardée, un feuilleté brie du Québec, des brioches à la cannelle et plus encore.

*Pour deux à quatre personnes - À 130$ - À commander au https://lesenfantsterriblesmaison.com/collections/temps-des-fetes/products/brunch-du-temps-des-fetes-2-a-4-personnes - Disponible tout le mois de décembre - Livraison ou cueillette du 19 au 31 Décembre