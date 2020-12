Si vous voulez aider les personnes itinérantes, voici ce dont elles ont besoin en ce moment

La Mission Old Brewery a fait une compilation des objets dont les personnes itinérantes ont le plus besoin en ce moment afin de mieux orienter les dons de la population.

Les dons en argent aux divers organismes d'aide aux personnes itinérantes sont toujours appréciés, tout comme les denrées non périssables et les produits d'hygiène corporelle. Mais voici d'autres objets très utiles pour les gens qui vivent dans la rue, et auxquels on n'a pas tendance à penser :

Des billets d'autobus et de métro

Du détergent à lessive (idéalement des capsules de type «pods»)

Des rasoirs jetables neufs

Des cadenas neufs, à combinaison ou à clé

Des jeux de société complets en bon état

De la gomme à mâcher, des menthes

Des brosses à cheveux et du déodorant

Des petits formats de désinfectant pour les mains, dentifrice, shampooing et crème à raser

Des sacs de transport souples et compacts

Des bouchons pour les oreilles

Des chaussettes et des sous-vêtements neufs, pour hommes et pour femmes

Des pyjamas et pantalons molletonnés

Des masques de procédure

Des cartes-cadeaux de cafés, d'établissements de restauration rapide et d'épiceries

Plusieurs organismes un peu partout à travers la province acceptent les dons.

Par exemple, à Montréal, on peut déposer ses dons de jours comme de nuit à la réception de la Mission Old Brewery (915 rue Clark, près de la station de métro Place-d'Armes). Il est recommandé d'identifier le contenu du sac ou de la boîte pour en faciliter l'acheminement au bon endroit.