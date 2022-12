Latté au pain d’épice: voici une recette maison «santé» à essayer

Partager







Le temps des Fêtes est la période parfaite pour boire une tonne de latté au pain d’épice!

Depuis que le Starbucks a retiré le latté au pain d'épices de son menu, plusieurs pleurent son absence. Heureusement, il est possible de faire une version maison de cette boisson chaude typiquement hivernale.

Aussi, les endroits comme Starbucks ou Tim Hortons par exemple, utilisent très souvent des sirops sucrés et remplis d’agents de conservation pour donner la saveur aux cafés aromatisés. Une version maison est souvent un peu plus santé, mais tout aussi goûteuse.

Pour recréer le tout à la maison, il suffit de se faire un sirop inspiré par les biscuits au pain d’épice! Les ingrédients clés pour recréer cette saveur sont le gingembre et la mélasse.

Voici les ingrédients pour le sirop au pain d’épice:

3⁄4 de tasse d’eau

1⁄4 de tasse de cassonade

1⁄2 tasse de sucre blanc

3 cuillères à table de mélasse

1 cuillère à thé de gingembre en poudre (ou frais, rapé)

1⁄2 cuillère à thé de cannelle

1 cuillère à thé de vanille

Voici les étapes à suivre:

Dans une casserole de taille moyenne, combiner tous les ingrédients.

Faire chauffer à feu moyen en brassant, jusqu’à ce que les ingrédients soient combinés.

Quand cela se met à bouillir, réduire le feu au plus bas et laisser mijoter 5 minutes en brassant occasionnellement.

Le mettre dans un contenant à l’épreuve de la chaleur (un pot Masson par exemple) que vous pouvez fermer hermétiquement, et brasser le bien avant de l’utiliser!

On ajoute donc quelques cuillères de notre sirop à notre latté, puis on peut saupoudrer le tout d’un peu de cannelle et/ou de muscade.

Le latté au pain d'épice se déguster chaud ou froid!

Pour une version encore plus santé, vous pouvez décider de vous faire un thé latté à base d'un thé au pain d'épices. Vous aurez ainsi une boisson chaude et réconfortante au pain d'épices sans l'excès de sucre. Pour les personnes qui ne peuvent se passer de caféine, pensez à faire couler votre espresso sur une tasse de thé et laisser infuser le tout quelques minutes avant d'ajouter le lait. Une touche de miel ne peut pas faire de mal pour compléter le tout.

Voici quelques thé qui sont délicieux pour des thé lattés au pain d'épice:

Cette boisson digne du temps des Fêtes nous fait chanter tout haut ! Chaleureuse et réconfortante, comme lorsqu’on trempe un biscuit au pain d'épices dans un bon verre de lait chaud. Utilisez deux sachets de thé pour un thé latté avec 1/3 tasse d'eau bouillante.

Avec ses arômes chaleureux et réconfortants de gingembre, de cannelle et de mélasse, ce rooibos sans caféine présente toutes les saveurs festives de ce délice sucré et épicé qu’on aime tant. Ce thé est offert exclusivement en ligne.

Vous pouvez aussi miser sur des sirops à café pour aromatiser vos boissons. Voici nos favoris.

