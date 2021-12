Boxing Day 2021: 10 petits luxes au rabais à s’offrir pour se gâter

Partager







Pas besoin d’aller jouer du coude dans les magasins pour mettre la main sur ce que vous voulez, les soldes d'après Noël se passent en ligne cette année.

Si vous attendiez cette journée pour vous gâter avec l'argent que vous avez reçu à Noël, voici 10 entreprises qui offrent de «bons deals» pour les soldes d'après Noël 2021:

1. Une Always Pan de Our Place

Our Place veut vous permettre de terminer l'année en beauté. Du 26 décembre au 1er janvier, obtenez une Always Pan pour 155$ au lieu de 195$.

2. Une machine à café Keurig avec des capsules gratuites

Pour les soldes d'après Noël, Keurig offre une boîte de 48 capsules de café K-Cup à l’achat d’une machine à café avec le code BOXING48. Le code CAFE20, lui, vous permettra de profiter d'un 20% de rabais sur tous les accessoires et boissons. La livraison est aussi gratuite sur les commandes de 49$ et plus!

3. Un sac en cuir végane Matt & Nat

C’est le temps de changer son sac à dos ou son sac à main en profitant des rabais sur le site de Matt & Nat. La marque montréalaise offre jusqu’à 50% de rabais sur une sélection d’articles.

4. De la literie de luxe de la marque Parachute

Du 25 décembre dès 21h au 28 décembre à 11h59, la marque Parachute offre 20% sur plusieurs items de sa collection avec le code BOXINGDAY21. Un «bon deal» à ne pas manquer!

5. Des produits BKIND, faits ici, à Montréal

Pour conclure cette année, BKIND offrira 20% de rabais sur toute sa boutique en ligne, du 26 au 28 décembre.

6. Des smoothies Evive pour bien lancer 2022

Du 26 au 28 décembre, l’entreprise québécoise Evive offre 30% de rabais à ceux et celles qui se commandent une boîte. C’est le temps de faire le plein pour commencer l’année du bon pied. Il faut utiliser le code BOXINGDAY30.

7. Des vêtements ultras confortables de KUWALLA TEE

Profitez de 35% de réduction sur tous les articles à prix régulier de cette marque montréalaise de vêtements. La promotion est valide le 26 décembre seulement.

8. Des bougies et autres produits pour la maison SOJA&CO

Obtenez 20% de rabais sur tout en ligne (et en magasin) du 26 au 31 décembre, et un cadeau surprise avec toute commande de 125$ avant taxes (en ligne seulement)!

9. Des chaussettes MAIN AND LOCAL

Du 26 au 31 décembre la compagnie montréalais Main and Loval propose la formule «achetez-en 1, recevez 1 à 50% de rabais» sur les chaussettes unisexes et les ornements de temps des Fêtes. Utilisez le code BOGO21 à la caisse.

10. Un sac de la marque Lambert

Si vous préférez la marque Lambert pour un beau sac à dos ou à main, sachez que l’entreprise montréalaise offre de 20 à 30% sur une sélection de sacs et accessoires Lambert, tels que Emma, Adalyn, Elie, Alex, Sacha et plus encore!

D'autres sites à surveiller qui offrent habituellement de bons deals lors des soldes d'après Noël

