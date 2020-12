[EN IMAGES] Voici 10 endroits à visiter pour découvrir Montréal tout en restant à l'extérieur pendant le temps des Fêtes

Les vacances du temps des Fêtes s'allongent et les sources de divertissement s'épuisent? Voici une liste d'endroits extérieurs à visiter sans sortir de l’île de Montréal. En prime : ça peut faire de belles photos pour votre compte Instagram...

Premiers arrêts

1. Le Parc des Rapides

Les impressionnants remous du fleuve Saint-Laurent au parc des Rapides offrent un fascinant panorama. Vous pourrez même y observer des kayakistes braver le courant et des surfeurs nager dans les eaux froides de l’hiver.

Situé entre les arrondissements de La Salle et de Verdun

Accessible par la ligne verte du métro, à 25 minutes d’autobus de la station de l’Église

2. Le canal de Lachine

Dans le Sud-Ouest, les abords du fleuve Saint-Laurent et des voies maritimes du secteur sont d’agréables découvertes. La piste cyclable du Canal-de-Lachine, en partance de la Halte Notre-Dame, permet de longer le cours d’eau et de profiter des magnifiques bâtiments qui font face à la rue Notre-Dame Ouest. Le tout crée une harmonie enchanteresse.

Accessible par les stations de métro Jolicoeur ou Saint-Henri d’où une quinzaine de minutes d’autobus seront nécessaires.

3. Un tour à Pointe-Saint-Charles

À deux pas de Griffintown, Pointe-Saint-Charles est le plus ancien quartier de Montréal après le Vieux-Montréal. Ses maisons d’époques et le cachet ancestral des appartements charment par leur construction singulière.

Au pied du pont Victoria et sur le chemin de l’avenue Pierre-Dupuy, il est possible d’observer le champ de conteneurs qui offre un spectacle industriel complètement à l’opposé du cœur du quartier.

Tous à l’Ouest

L’ouest de Montréal est l’un des endroits sur l’île qui conserve le mieux son aspect naturel. Plusieurs parcs-nature permettent de faire du ski de fond, de la raquette et de la randonnée pédestre.

4. L’Arboretum Morgan

L'Arboretum Morgan est géré par l’Université McGill, il a une superficie de 245 hectares et il est ouvert au public toute l’année. Une page Instagram inspirante présente les immanquables de l’Arboretum pour se rafraichir en nature et s’instruire sur les espèces floristiques des lieux.

Situé dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue

Plus facile d’y accéder en Communauto ou en voiture

Apprenez en plus sur le site web de l'Arboretum Morgan.

5. Le cap Saint-Jacques

Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques est sans équivoque l’une des destinations nature les plus remarquables à Montréal : on peut y faire de la glissade, du ski de fond, du fat-bike, des randonnées nocturnes et même visiter une ferme écologique.

Durant la période des Fêtes, une cabane à sucre servira des collations pour emporter (et la salle à manger sera fermée afin de respecter les mesures sanitaires).

Le Château Gohier est aussi un attrait important du parc, et des toilettes y sont accessibles même en temps de COVID.

Situé dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Plus facile d’y accéder en Communauto ou en voiture

Apprenez en plus sur le site web du parc-nature Cap-Saint-Jacques.

6. Le parc-nature du Bois-de-Liesse

À proximité du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, celui du Bois-de-Liesse permet d’observer la faune de la rivière des Prairies avec ses 9 kilomètres de sentier.

Situé dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Plus facile d’y accéder en Communauto ou en voiture

Apprenez-en plus sur le site web du parc-nature du Bois-de-Liesse.

De beaux p’tits coins de ville

7. Le carré Saint-Louis

Un incontournable du Plateau-Mont-Royal, le carré Saint-Louis transporte les passants à l’époque victorienne avec ses maisons aux corniches colorées.

Situé sur le Plateau-Mont-Royal

À 2 minutes de marche de la station de métro Sherbrooke

8. Le Champ Libre Royalmount

Auriez-vous vu le Champ Libre Royalmount en roulant sur l’autoroute 40 à la croisée de l’autoroute Décarie? Cette ancienne usine de thé vibre par ses motifs colorés au milieu d’un quartier industriel.

L’agence Sid Lee est à l’origine de ce projet artistique qui fait le grand bonheur des instagrameurs depuis 2017.

Situé dans la ville de Mont-Royal

Accessible par la station de métro du Collège en prenant l’autobus jusqu’au 5430 chemin de la Côte-de-Liesse.

9. La Maison Pépin

Pour un décor de Noël réussi, toute l’inspiration se prend à la Maison Pépin. Le couloir de brique savamment décoré en plein cœur du Vieux-Montréal fait rêver en cette période des Fêtes.

Située dans le quartier du Vieux-Montréal

Accessible par la station de métro Square-Victoria--OACI

10. Dendrites (les escaliers de la place Bonaventure)

Aussi au centre-ville, il ne faut pas manquer la sculpture Dendrites réalisée en 2017 par Michel De Broin, près de la Place Bonaventure.

Située près de la station de métro Square-Victoria--OACI

Ça vaut le détour

Vous avez encore envie de marcher? Voici trois bâtiments patrimoniaux à voir pour explorer quelques quartiers bien connus de Montréal.

Mercier--Hochelaga-Maisonneuve

Marché Maisonneuve / Centre Communautaire Culturel Social et Éducatif Maisonneuve

4445 rue Ontario Est (métro Joliette ou Viau)

Villeray–Saint-Michel—Parc-Extension

Gare de Jean-Talon

395 rue Jean-Talon Ouest (métro Parc)

Ville-Marie/Westmount

Kiosque des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame / fait partie de l’ensemble du Collège Dawson

2330 rue Sherbrooke Ouest (métro Atwater)

Apprenez-en plus sur le site du Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal.