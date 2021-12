Voici les 5 modèles de chaussures les plus tendance de 2022

Partager







La nouvelle année nous donne une envie de renouveau dans nos vies comme dans nos garde-robes et les chaussures ne font pas exception.

Sur les passerelles comme sur Instagram, ces chaussures deviennent rapidement la star des ensembles des personnes les plus stylées du monde.

On vous présente donc les 5 modèles de chaussures phares de 2022, qui conviendront à toutes les occasions.

1. La botte cavalière

La botte au genou et sans talon qu'on porterait pour faire du cheval fait un retour en force cette année. On la porte dans un style épuré, unie, et dans sa version en cuire ou encore imperméable.

Botte Tunwan chez Aldo, en rabais à 101$

Botte au genou de Vero Moda chez La Baie, en rabais à 99$

2. Le retour de la semelle compensée

En effet! Le wedge sera partout en 2022, et ce sous toutes ses formes. On va voir ce type de semelle tant sur les talons hauts, que les bottes, et même les sneakers. C'est une façon d'ajouter de la hauteur à notre look, mais sans porter un talon aiguille inconfortable!

Escarpin à talon compensé chez Ardène, en rabais à 28$

Botte Atomic à talon compensé de Steve Madden chez Nordstrom, 170$

3. Les mules

Encore une fois, la mode pratico-pratique domine cette année. On cherche des chaussures rapides à enfiler, qui conviennent à nos joggings et à nos jeans, comme les mules. Eh oui, les fameux Crocs sont plus tendance que jamais, mais les modèles plus habillés, avec des talons en bois par exemple, sont également prisés.

Crocs lavande classiques chez Sports Experts, 60$

Mules en bois chez Etsy, 86$

4. Les plateformes partout

Les semelles des bottines, des chaussures et même des talons hauts sont de plus en plus massives et 2022 ne se gêne pas pour en rajouter une couche. Il ne faut pas avoir peur d’avoir de grands pieds: c’est ce qu’on recherche! On veut que le regard soit immédiatement attiré sur nos chaussures statement qui, en plus d’être stylées, sont hyperconfortables!

Bottes lacée plateforme de Steve Madden chez Simons, 115$

Talon plateforme Stella chez Call It Spring, 60$

5. Les UGG

Cette botte controversée est officiellement de retour. Plusieurs célébrités portent les UGG depuis un moment déjà, probablement puisqu'elles sont chaudes et confortables. En version courte, elle peut se porter à la maison comme dehors, et en pantoufle elle deviendra votre chaussure d'intérieur favorite!

Botte classique courte de UGG chez Browns, 195$

Pantoufle Fuzz Sugar de UGG chez Browns, 125$

