Top 10 des activités à faire pour égayer le confinement

Les idées de divertissement pour s’amuser dehors ou à la maison s’épuisent et il reste encore quelques jours avant le retour en classe ou au travail? Voici 10 activités gratuites à essayer seul, en amis ou en famille à Montréal.

1. Patiner sur un étang gelé

Il y a plusieurs parcs de l’île qui déneigent leurs étangs pour laisser place aux lames aiguisées de toute la famille, c’est le cas du parc Sir-Wilfrid-Laurier dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Les parcs Lafontaine (Plateau-Mont-Royal), Willibrord (Verdun) et du Mont-Royal sur le lac aux Castors proposent la location de patins.

Un parcours de glace est également aménagé au parc Maisonneuve près du Jardin botanique.

Des patinoires extérieures sont accessibles gratuitement dans quasiment tous les arrondissements. Visitez le site de la Ville de Montréal pour connaître l’état de la glace ou encore le site web patinezmontreal.ca.

2. Glisser en ville

Équipez-vous d’un traîneau pour retrouver les plaisirs de jeunesse.

Plusieurs parcs dans une dizaine d’arrondissements tiennent à jour les conditions de glisse. Retrouvez-les sur le site de la Ville de Montréal.

3. Ski de fond et randonnée en raquette

Des dizaines de parcours pour les fondeurs et raquetteurs de l’île permettent de profiter de la neige dans des espaces balisés pour du plaisir en toute sécurité et sans accrocs avec les autres usagers des parcs.

Au parc du Mont-Royal, au lac aux Castors, il est possible de louer des skis de fond et des raquettes.

Dans l’arrondissement du Sud-Ouest, les fondeurs ont accès à trois sentiers avec des parcours allant jusqu’à 21,3 km. Le site skigrandsudouest.com met à jour les conditions météo et des pistes ainsi que le passage du traceur.

4. Profiter des stations hivernales de la ville

Dans 18 arrondissements, des structures lumineuses qui permettent de se réchauffer et de s’asseoir sont dispersées un peu partout à Montréal. Repérez-les sur cette carte fournie par la Ville de Montréal.

5. Essayer un nouveau jeu de société

Les boutiques Randolph proposent la livraison de jeux de société partout au Québec. Leur blogue suggère des guides pour s’amuser avec les plus jeunes.

6. À la lecture

Profitez de la pause de magasinage pour essayer les suggestions 2020 des libraires. Le site leslibraires.ca regroupent les librairies indépendantes du Québec où l’on peut directement passer la commande pour une livraison à la porte.

7. Retomber dans ses classiques

Quoi de mieux que de réécouter ses classiques du cinéma? Égayez votre soirée avec les propositions de cocktails de la SAQ et de mocktails (cocktails sans alcool) parce que la modération a bien meilleur goût.

8. Revoir les réussites culturelles de 2020

Le 24 Heures a dressé une liste des meilleurs coups de 2020 du petit et grand écrans, des salles d’expositions, des sorties littéraires et musicales, sans oublié ses vedettes du web et ses personnalités coups de cœur.

Voyez la liste complète sur le site du 24 Heures.

9. Visitez la ville autrement

Voici un top 10 d’endroits à (re)visiter à Montréal qui vous dépaysera sans même sortir des limites de l’île de Montréal.

Un aperçu des endroits est disponible en photo sur le site du 24 Heures.

10. Le Jardin botanique en hiver

Depuis le 21 décembre, les espaces extérieurs du Jardin botanique de Montréal sont rouverts aux citoyens. L’occasion d’aller visiter ses arbres chargés de neige dans les jardins extérieurs et de s’évader de la ville pour une bonne promenade.

L’accès au parc est gratuit et ouvert de 7h30 à 17h.