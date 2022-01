Voici ce que l'année 2022 nous réserve selon la numérologie

Partager







Après l’étrange année que fut 2021, il est tout à fait normal de chercher à savoir ce que nous réserve l’année 2022. En plus des prédictions astrologiques, on peut aussi se tourner vers la numérologie!

La numérologie est la croyance selon laquelle les chiffres et les lettres ont une signification particulière et un impact sur notre avenir, nos amours et notre parcours dans la vie. Vous pouvez découvrir votre chiffre juste ici.

Il existe aussi des numéros universels qu’on associe chaque année. Ils donnent le ton pour les 365 jours à suivre, dans son ensemble. La docteure en numérologie Felicia Bender a partagé ses prédictions pour l’année 2022!

Le chiffre de l’année sera le 6 à cause de cette équation: 2 + 0 + 2 + 2 = 6. Ce chiffre représente la stabilité.

Voici donc ce à quoi on peut s’attendre cette année, selon la numérologie:

Tout d’abord, quel était le numéro de 2021?

En 2021, le chiffre universel était le 5. Celui-ci représente la liberté, les expériences et le risque.

Il est aussi associé à un déséquilibre, qui amène des frustrations. Cela résonne drôlement avec l'année remplie de déceptions que fut 2021.

Quelle est la signification du chiffre 6?

En numérologie, on associe le chiffre 6 à la bonté et la stabilité. Puisque ce chiffre dépasse la moitié de l'échelle qui va jusqu'à 9, il signifie aussi l'acquisition d'une sagesse et de nouvelles expériences.

Le 6 serait aussi considéré comme la figure parentale de la numérologie. On peut donc s'attendre à une année remplie de leçons, mais aussi de la tendresse et de la compassion.

2022 sera une année où on risque de se concentrer sur nos familles, ou du moins ceux qui composent notre cercle immédiat.

Comment survivre à 2022?

Pour cette nouvelle année, il faudra apprendre (ou continuer!) à accepter les changements. Pour que le tout se passe mieux, on se tourne vers nos connexions humaines, virtuelles ou en personne!

Le chiffre 6 évoque tout de même du positif, surtout puisque 2022 est un «chiffre d'ange», soit composé de trois numéros identiques. Ceci indique que ce sera une année unificatrice.

En résumé, 2022 sera une année «nous», et non une année «moi».

