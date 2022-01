5 tendances bikinis à surveiller pour 2022

Partager







En plein milieu de l'hiver au Québec, on rêve du soleil chaud de l’été et des tenues qu'on pourra porter dans quelques mois!

Heureusement, ces 5 tendances phares en matière de maillot de bain en 2022 nous feront amplement voyager! Bien qu’il y ait encore (malheureusement) certaines incertitudes concernant les voyages en 2022, rien ne nous empêchera de nous prélasser dans l’un de ces maillots aux abords des piscines et des plages de la belle province.

On vous présente donc les 5 tendances clés qui attireront tous les regards sur Instagram en 2022:

1. Les néons

En matière de coloris tendance, les teintes intenses, flash, presque lumineuses, seront plus tendance que jamais. On porte un haut et un bas de différents coloris pour un maximum d'impact et on agence le tout d'accessoires surdimensionnés. Au diable la discrétion! En 2022, on veut en mettre plein la vue!

2. Porter son maillot de façon inusitée

On ose faire les choses différemment en 2022 en portant notre maillot de façons inusitées! À l'envers, en retirant des cordes ou en en ajoutant d'autres: on use de notre créativité pour réinventer les maillots qu'on détient déjà!

3. L'effet froncé

Les fronces sur la culotte comme le haut du maillot apportent une touche romantique et bohème à n'importe quel modèle. On les combine à un imprimé floral pour un look féminin et sophistiqué.

4. Le bikini triangle

Encore une fois, le maillot triangle est LE modèle par excellence. On l’adopte dans une teinte colorée ou encore un imprimé géométrique audacieux, tie-dye, ou même animalier comme le léopard et la peau de girafe!

5. Les découpes et asymétries

La tendance qui prédomine depuis les 5 dernières années est sans contredit l’asymétrie et les découpes intrigantes sur les maillots. On les voit de diverses façons: bretelles uniques, découpes sur le ventre, bas de bikinis ajourés... Ils apportent un effet de surprise à n’importe quel ensemble pour la plage!

