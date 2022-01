Une plage gelée près de Montréal où prendre des photos comme si vous étiez en Islande

Partager







Pas besoin de voyager bien loin pour voir des paysages à couper le souffle! Il vous suffit de vous rendre au parc national d'Oka pour pouvoir observer un décor magique digne de l'Islande.

Le parc Sépaq situé à environ 45 minutes de Montréal propose une foule d'activités à ses visiteurs. Randonnées pédestres sur neige, ski de fond, fat bike, raquettes, trottinette sur neige et plus encore y sont disponibles durant la période froide.

Si, l'été, il est possible de se baigner à la jolie plage du parc, l'hiver, cette dernière offre un tout nouveau décor.

On y retrouve des gros blocs de glace sur la plage et un paysage tout à fait féérique qui rappelle les plages gelées de l'Islande.

C'est l'endroit parfait pour prendre quelques photos et s'imprégner de la beauté de la nature.

Le parc national d'Oka est ouvert tous les jours jusqu'à 18h.

Le passeport vaccinal COVID‐19 permet l’accès à certains lieux et activités offerts dans cet établissement. Il est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus. Consultez les détails .

IMPORTANT! Seuls ceux qui se sont procuré à l'avance leur droit d'accès quotidien en ligne ou qui détiennent leur carte annuelle pourront accéder au parc. Notez toutefois que l'accès à un secteur, un sentier ou une activité pourrait malheureusement vous être refusé si un stationnement est plein, ou encore, si la capacité d'accueil maximale établie afin de préserver la qualité de l’expérience pour les visiteurs et les employés est atteinte. Arrivez tôt!

2020, chemin d'Oka, Oka

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s