Voici toutes les nouvelles règles qui entreront en vigueur samedi

Le gouvernement Legault confirme ce qui était un secret de Polichinelle: un confinement général de quatre semaines sera imposé à partir de samedi avec la mise en place d’un couvre-feu de 20h à 5h afin de réduire la propagation de la COVID-19. Voici les détails.

Avec le nombre de cas, d'hospitalisations et de décès qui ne cesse d’augmenter malgré les restrictions instaurées avant le congé des Fêtes, Québec espère maintenant freiner une fois pour toutes la transmission communautaire avec un «traitement-choc».

La mesure qui retient le plus l'attention est celle du couvre-feu qui sera imposé de 20h à 5h. En début de semaine, des experts ont demandé au gouvernement un resserrement des mesures et d'instaurer un couvre-feu, comme on peut le voir en France depuis la mi-octobre.

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a reconnu qu’il n’y avait pas d’étude contrôlée qui démontrait l’efficacité du couvre-feu comme mesure isolée, mais qu’il permettait de passer un signal et de freiner davantage les rassemblements.

«Les mesures qu’on met pour la COVID sont cumulatives les unes avec les autres. Il n’y a pas de science capable de vous dire que telle mesure aura tel pourcentage d’effet», a-t-il dit lorsqu’interrogé à ce sujet.

Le premier ministre François Legault martèle que les nouvelles restrictions annoncées mercredi soir ont pour but de sauver des vies. «Le prochain mois va être critique, on est comme dans une course contre la montre. Malheureusement, on a un peu perdu cette course-là dans les dernières semaines», a-t-il dit.

Nouvelles règles

Les nouvelles mesures sanitaires s’ajoutent à celles déjà en place. Le tout sera en vigueur dès samedi et maintenu jusqu’au 8 février minimalement.

Couvre-feu de 20h à 5h sur l’ensemble du territoire québécois, à l'exception du Nord-du-Québec;

Fermeture des épiceries et des dépanneurs à 19h30. Exception: les stations-service et les pharmacies peuvent rester ouvertes au-delà de 20h;

Il ne sera pas permis de faire de promenades pendant le couvre-feu, sauf pour promener un chien, en restant à 1 km ou moins de chez soi;

Les policiers pourront remettre des constats d’infractions allant de 1000 à 6000$ à ceux qui ne respectent pas le couvre-feu;

Les commerces non essentiels resteront fermés jusqu'au 8 février, la cueillette en magasin sera toutefois permise;

Les cinémas, les théâtres, les gyms et les restaurants vont également rester fermés pour quatre semaines supplémentaires;

Les élèves du primaire seront de retour en classe dès lundi prochain, mais les élèves devront porter un couvre-visage dans les corridors. Ceux de cinquième et de sixième année devront également porter un couvre-visage en classe;

Les élèves du secondaire suivront une semaine plus tard (18 janvier) et devront porter des «masques de procédure» fournis par le gouvernement, tout comme les enseignants;

D’ici le retour en classe, l’enseignement à distance se poursuit;

Il sera possible d’aller étudier à la bibliothèque municipale à compter du 11 janvier, elles sont déjà ouvertes pour l'emprunt de livres;

Le télétravail est maintenu pour toutes les entreprises (sauf si impossible dans certains cas);

Les activités extérieures sont permises uniquement avec la bulle familiale;

Les personnes seules ne pourront plus se joindre à une bulle familiale comme c'était le cas durant le temps des Fêtes;

Fermetures des lieux de culte, sauf pour les funérailles, qui seront limitées à 10 personnes;

Les chantiers de construction et les manufactures devront se limiter aux activités jugées essentielles.

Quelques exceptions

Contrairement au premier confinement général du printemps dernier, quelques secteurs seront épargnés (du moins, pour l’instant) par les nouvelles règles de la Santé publique.