Canada's Drag Race revient sur Crave et c'est la première bonne nouvelle de 2021

Une deuxième saison de la compétition télévisée Canada's Drag Race devrait être tournée dans les prochains mois. Le département des relations publiques chez Crave demeure évasif quant au calendrier de production, à cause de la COVID-19 sans doute, mais la production de la seconde mouture a été confirmée pour 2021.

Qui succédera à Priyanka pour devenir la nouvelle reine du Nord? Nul ne le sait encore puisque le recrutement commence à peine en ligne.

Voici, toutefois, trois fabuleuses queen québécoises qui pourraient fort bien faire tourner les têtes à l'occasion des auditions, des figures déjà bien établies qui auraient tout avantage à tenter leur chance à notre humble avis.

Lady Boom Boom

Parfaitement en phase avec la scène pop des récentes années, cette queen de Québec a fait ses dents sur la scène du mythique Drague en Haute-Ville. On l'adore pour ses looks audacieux et vaguement rock'n roll qui doivent faire rugir Scarlett Bobo d'envie.

Barbada

L'éclat de ses maquillages (on veut savoir quel illuminateur elle utilise!) n'a d'égal que son sourire radieux, tellement communicatif. Adorée à Montréal, la pétillante Barbada a tout pour elle: l'expérience, la personnalité et les tenues ultra colorées, voire carrément campy.

Lactatia

Est-ce que les queens d'âge mineur sont admissibles? On se le souhaite! Véritable prodige en son genre, la pré-ado montréalaise fait la barbe à pas mal toutes ses homologues plus vieilles grâce à sa compréhension intime des codes esthétiques de la drag. Elle ira forcément très loin!