EN DÉVELOPPEMENT : Voici comment vous devrez prouver que vous avez le droit de circuler pendant le couvre-feu

Si un policier vous aborde alors que vous circulez à l’extérieur pendant le couvre-feu qui sera en vigueur entre 20h et 5h à partir de samedi, ce sera à vous de prouver que votre déplacement est autorisé.

Voici qui pourra justifier son déplacement et comment.

Qui pourra circuler durant le couvre-feu?

Les personnes suivantes auront le droit de se déplacer à l’extérieur pendant le couvre-feu :

Les travailleurs essentiels qui sont en train de travailler ou de se rendre au travail (médecins, infirmiers, livreurs, camionneurs, etc.) ;

Les personnes portant assistance à quelqu’un ou se rendant dans un établissement de santé (urgences, clinique, hôpital, dentiste, optométriste, proches aidants, personnes en fin de vie ou malades) ;

Les personnes devant accompagner un enfant malade à l’hôpital ou une autre personne incapable de conduire pour se rendre à un rendez-vous médical ;

Les personnes devant aller chercher une prescription de médicaments en pharmacie après un rendez-vous médical ;

Les propriétaires de chiens pour leurs besoins, accompagnés de leur animal, à 1 km maximum de leur logement ;

Les personnes fuyant un milieu dangereux ou qui est victimes de violence conjugale ;

Les étudiants participant à un cours du soir en présentiel ou à un laboratoire ;

Un parent devant reconduire ses enfants chez l’autre parent ayant la garde;

Les voyageurs revenant de l’étranger par un vol de nuit (par exemple, en arivant du travail) devant retourner à leur résidence;

Un parent devant reconduire un adolescent au travail.

Comment prouver qu’on a le droit de se déplacer?

Les travailleurs devront fournir un document signé de leur employeur. Les médecins ou les infirmiers pourront aussi montrer leur carte d’hôpital. Un modèle d’attestation téléchargeable pour les employeurs est disponible sur le site du gouvernement. L’attestation contient des détails de base comme le nom de l’entreprise et de son représentant, le titre de l’emploi et les coordonnées personnelles et professionnelles de l’employé. Une signature datée par l’employeur ainsi que la durée de l’application doivent également être précisées.

Les citoyens promenant leur chien pendant le couvre-feu devront être en présence de leur animal et dans un rayon d’un kilomètre autour de leur résidence. On encourage les personnes qui font des achats essentiels et urgents, comme des médicaments de prescription, à garder les reçus de caisse comme preuve.

Combien coûtera une amende ?

Selon la Loi sur la santé publique, le coût des contraventions peut varier de 1000 $ à 6000 $ pour tout non respect des règles sans preuve ou justification adéquate.

Les jeunes âgées de plus de 14 ans sont aussi passibles d’amendes de 500 $ s’ils se trouvent hors de leur domicile après 20 heures sans preuve conforme aux règles.

Les corps policiers reponsables de faire appliquer les règles devront faire preuve de «jugement et discernement» sur le terrrain selon la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbaut.

Plus de détails suivront.