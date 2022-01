Voici les nouveautés coquines de Lush pour la Saint-Valentin 2022

Partager







Il y a quelques années, Lush a surpris tout le monde en sortant des bombes de bain inspirées par des émojis coquins. On retrouve ces produits cultes en 2022, tout en ajoutant des nouveautés qui ne laissenront personne de glace.

Les clins d'oeil à la culture populaire sont au cœur de cette nouvelle collection coquine qui apporte tout de même une touche ludique avec une aubergine géante!

Cette année, on va pouvoir se gâter et se mettre dans l’ambiance de la fête de l’amour avec ces adorables produits.

Voici donc la collection Saint-Valentin 2022 de Lush:

Bombe pour le bain Mr Loba Loba (5,45$)

Courtoisie

Les fans de la série Friends vont comprendre ce que cela veut dire d'être «le homard» de quelqu'un d'autre. Ce crustacé est connu comme n'ayant qu’un seul partenaire dans toute leur vie. C’est ce qui a inspiré cette bombe pour le bain au parfum sucré et douillet de résine de benjoin, d’absolu de tonka et d’huile d’amande.

Bombe pour le bain Love Bug (6,95$)

Courtoisie

Inspirée par le film Un amour de Coccinelle, cette bombe est parfaite pour l’heure du bain. Les huiles essentielles de citron de Sicile et d’orange douce biologique se marient à l’huile essentielle de rose pour un parfum acidulé avec une petite touche sucrée.

Bombe pour le bain Big Eggplant (14,95$)

Courtoisie

La populaire aubergine est de retour, cette fois-ci en format géant. Remplie d’huile essentielle de bois de Hô, d’absolu de tonka et d’huile essentielle de litsée citronnée, elle a un arôme rafraîchissant, mais méditatif et libère des tourbillons mauves, bleus et roses qui créent un effet marbré sur l’eau du bain.

Pain moussant Kim the Carrot (8,95$)

Courtoisie

Avez-vous déjà vu des légumes qui ressemblent à un visage ou à une main? Kim The Carrot est un bain moussant séduisant en édition limitée qui leur rend hommage. Il contient du jus de carotte frais du gingembre et de l’absolu de vanille pour créer un parfum chaleureux et sucré. Le bicarbonate de soude et la crème de tartre produisent des tonnes de bulles soyeuses et adoucissantes.

Gelée de douche Strawberry Heart (7,95$)

Courtoisie

Offrez votre cœur pour la Saint-Valentin : un cœur anatomiquement exact au jus de fraise frais. Nos gelées de douche sont faites de glycérine et de carragheen pour les rendre hydratantes et gélatineuses. Strawberry Heart contient aussi du citron, de la lime, du bois de Hô et du jasmin, qui se marient à l’arôme de la fraise pour créer un parfum longue durée.

Savon New Rose (9,95$)

Courtoisie

Ce savon contient un mélange d’ingrédients adoucissants comme l’absolu de rose, l’huile de son de riz, le gel d’aloès et l’huile essentielle de lavande pour soulager la peau endolorie ou irritée. Il contient aussi un mélange d’huiles essentielles florales et d’eau de rose qui lui confère un parfum léger, délicat, romantique et joyeux.

Masque et exfoliant pour les lèvres Hot Lips (3,95$)

Courtoisie

Ce masque pour les lèvres contient une tonne de glycérine et une infusion de souci et d’hibiscus pour hydrater en profondeur et de l’extrait de tige de bambou moulu pour exfolier en douceur. De plus, l’huile essentielle d’amande lui donne un arôme de cerise. À noter qu'il est tellement frais, qu’il doit rester au frigo et offert en boutique seulement.

Gel douche I Can Resist Everything But Temptation (10,95$ à 36,95$)

Courtoisie

Pour les douches (en solo ou en duo!) ce nettoyant corporel sera irrésistible. Il contient une infusion de cannelle, de pétales de rose rouge et de ginseng, des ingrédients reconnus pour leurs effets aphrodisiaques. L’huile essentielle de feuille de cannelier lui ajoute une touche finale épicée.

Vous pouvez vous procurer la collection sur le site de LUSH dès maintenant.

On adore!

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s

s