Tika the Iggy, le chien le plus glam du moment, habite à Montréal et a donné une entrevue à Vogue

Les planètes Instagram et TikTok ont les yeux rivés sur un pitou du sud-ouest de l’île de Montréal, populaire au point où un article a été écrit à son sujet dans le prestigieux magazine Vogue. Son nom : Tika the Iggy.

Voici ce qu'il faut savoir sur ce mannequin canin de haut calibre, qui charme tout le monde avec son air mutin et ses tenues haute couture.

Elle n’est pas née de la dernière pluie

Tika the Iggy fait parler plus que jamais puisque l'entrevue qu'elle a accordé à Vogue (avec l'aide de son papa Thomas Shapiro, on s'en doute) a été publiée mardi, mais sa première publication Instagram remonte à février 2016. La petite levrette (oui, c’est vraiment le féminin de lévrier) italienne, dont la spécialité est de poser avec des tenues extravagantes, a considérablement enrichi sa garde-robe depuis.

Lizzo l’adore

L’autrice-compositrice-interprète américaine Lizzo est tombée sous le charme de Tika au point de lui rendre hommage à l’occasion d’une séance photo sur le bord de sa piscine.

Qui le porte mieux : Tika the Iggy ou Lizzo?

Elle a sa propre griffe... de vêtements!

Nos chiens peuvent, eux aussi, se parer de combinaisons pur confort et hautement stylées de la marque Iggy Clothing. Inclusive à souhait, la marque se déploie entre les tailles S et XL.

L’une de ses vidéos est devenue virale

Le coup de génie de Thomas Shapiro, ce résident de Ville-Émard qui a propulsé Tika sous les lumières des projecteurs? Oser l’anthropomorphisme en accolant le temps d'une vidéo la voix de Lorena Pages au corps de la petite Tika. La première capsule du genre a été vu près de 35 millions de fois rien que sur TikTok.

Elle trippe sur Ru Paul’s Drag Race

Icône gaie autoproclamée, la fabuleuse Tika the Iggy a sorti ses plus beaux ensembles pour célébrer le début de la 13e saison de la mouture originale de Ru Paul’s Drag Race la semaine passée. Reste à voir si l’une des drag queens de l’émission s’en inspirera pour l’un de ses looks...