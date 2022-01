10 chalets à louer pour se réfugier dans la nature à la Saint-Valentin

Partager







La plupart des couples soulignent la Saint-Valentin avec une réservation dans leur restaurant préféré et une soirée au cinéma.

• À lire aussi: 6 minichalets uniques à louer pour un week-end en forêt romantique

• À lire aussi: Une maison flottante où décrocher de la routine est à louer à Sainte-Brigitte-de-Laval

Si ces options de sorties ne sont pas possibles mais que vous avez vraiment envie de vous retrouver votre douce moitié et vous, un petit séjour dans un chalet dans la nature où se réfugier en amoureux pendant quelques jours pourrait être agréable.

Ne tardez pas trop pour réserver toutefois car ce sont des dates qui partent rapidement en location à court terme!

Voici 10 chalets ou minimaisons dans la nature où se réfugier en couple pour la Saint-Valentin:

1. Cabane dans les arbres – Sacré-Coeur

Cette petite cabane rustique est confortable, douillette, bien équipée, avec de grandes fenêtres pour pouvoir apprécier la faune et la flore tout autour. Elle est située sur un terrain de 24 hectares avec sentiers et rivières, proche du Fjord.

180$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

2. Petite maison entre fleuve et montagne – Saint-Gabriel-de-Kamouraska

Airbnb

Cette petite maison charmante en pleine campagne offre la tranquillité dont vous avez besoin pour un séjour parfait en tête à tête à boire du vin, à jouer et à faire des casse-têtes.

115$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

3. Chalet Spahaus avec sauna privé – Lac-Supérieur

Airbnb

Près du parc national du Mont-Tremblant se trouve cet impressionnant chalet parfait pour ceux qui aiment se retrouver en nature, sans devoir se priver d’un peu de luxe!

571$ la nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

4. Chalet écologique moderne – Wakefield

Airbnb

Ce chalet situé dans un quartier très calme et entouré de nature est l’endroit idéal pour se ressourcer pendant quelques jours. Le salon avec ses grandes fenêtres et son foyer invite à la détente et aux soirées à boire du bon vin.

349$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

5. Chalet «Le p‘tit suisse» – Labelle

Airbnb

Ce chalet est un vrai petit refuge en nature. Après avoir fait la grasse matinée au lit, vous pourrez profiter de la forêt juste en arrière du chalet pour partir en randonnée et respirer l’air frais.

300$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux de compagnie permis

RÉSERVEZ ICI

6. Chalet d'inspiration scandinave - Saint-Calixte

Petit coin de paradis tranquille avec vue sur un petit lac (non baignable), idéal pour ceux à la recherche d'un endroit paisible, à seulement une heure de Montréal.

285$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

7. Chalet «A frame» – Mansfield-et-Pontefract

Airbnb

Les amateurs de chalets «A frame» se sentiront à la maison dans ce petit refuge en Outaouais. Les chiens sont permis, et si vous n’en avez pas et que vous adorez les animaux, sachez que les chiens des propriétaires qui habitent près seront probablement là pour vous accueillir.

200$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux de compagnie permis

RÉSERVEZ ICI

8. Chalet charmant en montagne - Sutton

Cette maison chaleureuse située en montagne à cinq minutes du très beau village de Sutton. Les pistes de ski du Mont Sutton sont à seulement 10 minutesÀ 10 minutes des pistes de ski du Mont Sutton. C'est le petit chalet idéal pour un séjour romantique .

215$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

9. Chalet et lac en pleine nature - Saint-Damien

Magnifique chalet écologique perché sur un lac dans un espace très boisé et privé. L'hiver, le chalet est chauffé au bois, générant une chaleur qui réconforte et une ambiance des plus authentiques.

300$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux de compagnie permis

RÉSERVEZ ICI

10. Unité de glamping «La Écho» avec spa privé - Petite-Rivière-Sant-François

La Echo, est prête à vous accueillir avec sa terrasse et son spa privé, sa salle de bain et cuisinette complète. Tout y est pour un confort absolu! La literie et les serviettes sont fournies, ainsi que les articles de cuisine. Les unités toute saisons ont un plancher radian et un foyer mural, pour une ambiance unique!

284$ par nuit pour le week-end de la Saint-Valentin

Animaux non permis

RÉSERVEZ ICI

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s