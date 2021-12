Les 15 meilleurs vendeurs de 2021 chez Sephora à essayer en 2022

Partager







Chaque fin d’année, Sephora dévoile ses meilleurs vendeurs des 12 derniers mois.

AFP

Pour débuter 2022 en beauté, pourquoi ne pas s’en inspirer? On sait que magasiner chez Sephora peut être épuisant, puisqu’on y retrouve une quantité de produits et de marques impressionnante!

On peut, par contre, se fier aux autres clients et clientes qui sont passés avant nous. Ces meilleurs vendeurs ont fait leurs preuves et les multiples bonnes critiques parlent d’elles-mêmes.

Voici les 15 produits les plus populaires de l’année chez Sephora:

Cette crème hydratante pour le corps pénètre en profondeur rapidement et elle rend la peau plus lisse et ferme. Bonus, son parfum sucré et épicé va vous faire rêver.

ACHETER ICI

Ce cache-cernes est un produit culte depuis des années déjà, et avec raison! Les gens l’adorent pour sa haute couvrance, mais aussi pour son éventail de teintes différentes. Il est impossible de ne pas trouver une couleur qui nous ira à merveille.

ACHETER ICI

Ce traitement pour les cheveux fait fureur chez ceux et celles qui désirent réduire les cassures et renforcer leur chevelure. Cela peut aider autant une adepte du bleach que quelqu’un qui a les pointes cassées.

ACHETER ICI

Courtoisie

Abordables et efficaces, ces masques en feuille de Sephora sont conçus d'ingrédients d'origine naturelle. Il y en a un pour chaque préoccupation cutanée, que cela soit la peau sèche, irritée, acnéique, ou autre.

ACHETER ICI

Courtoisie

Cette palette d'ombres à paupières permet de recréer un look de tous les jours, tout comme un maquillage élaboré. Les teintes qui rappellent les pierres précieuses iront bien à n'importe quelle couleur de yeux.

ACHETER ICI

Courtoisie

Ce masque est devenu viral sur TikTok en 2021, et avec raison! Il permet de décongestionner les pores de la peau pour révéler un visage unifié et lumineux.

ACHETER ICI

Courtoisie

Ce produit est devenu culte au fil des années puisqu'il est abordable et très efficace. Si vous cherchez un rouge à lèvres mat qui tient toute la journée sans assécher les lèvres, le voici!

ACHETER ICI

Courtoisie

Ceux qui aiment les parfums sucrés et épicés aux effluves seductrices vont adorer celui-ci. Ses notes de café vanille et fleurs blanches vont envouter tous ceux qui vous croisent.

ACHETER ICI

Courtoisie

En 2021, le maquillage naturel était au top des tendances, et ça continue en 2022. Pour réaliser ce look, on s'arme d'un baume à lèvres qui donne une légère teinte à notre bouche. Bonus, celui-ci est offert en plusieurs couleurs différentes pour toutes les carnations.

ACHETER ICI

On applique ces petits autocollants sur nos boutons durant la nuit pour en réduire visiblement l’apparence. Certaines personnes ne jurent que par cela pour se débarrasser de leur acné kystique persistante.

ACHETER ICI

Courtoisie

Cela ne fait pas si longtemps que ce produit culte est disponible au Canada, et les gens en redemandent! Ce cache-cernes ultra couvrant, mais hydratant, saura plaire à ceux et celles qui aiment un maquillage complet.

ACHETER ICI

Courtoisie

Hautement hydratant et réparateur, ce shampooing est idéal pour les cheveux abîmés qui ont besoin d'un peu d'amour. Il va réduire les pointes cassées et rendre vos cheveux brillants et soyeux.

ACHETER ICI

Courtoisie

Qui dit bonne routine de soin, dit utilisation quotidienne de crème solaire! Celle-ci protège bien, tout en ne laissant aucun résidu blanc sur la peau.

ACHETER ICI

Courtoisie

Très riche, les personnes à la peau sèche ou irritée vont adorer cette crème hydratante. Elle contient des pepdites pour réparer, du beurre de karité pour nourrir et de l'acide hyaluronique pour préserver l'hydratation naturelle de la peau.

ACHETER ICI

Les produits de la marque Charlotte Tilbury sont très appréciés sur TikTok et Instagram, et on comprend pourquoi. Luxueux, ils donnent des résultats parfaits à chaque utilisation.

ACHETER ICI

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s