On a parlé à l'un des papas de la chienfluenceuse et icône gaie Tika the Iggy

Elle nous accroche un sourire au passage sur les réseaux sociaux, avec sa petite voix et ses tenues extravagantes. Sa présence en ligne peut sembler anodine, mais Tika the Iggy change sérieusement la vie d’une poignée d’êtres humains.

Quand le Montréalais Thomas Shapiro a adopté Tika the Iggy, il était loin de se douter que sa progéniture deviendrait célèbre sur les réseaux sociaux au point d’aider des personnes LGBTQ+ à faire leur sortie du placard.

Pourtant, c’est vraiment ce qui se passe en ce moment.

«J’ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de gens qui me disent que leurs enfants sont plus confortables à come out parce qu’ils ont vu que leurs parents aiment Tika.»

La levrette italienne est à présent suivie par 825 000 personnes sur Instagram en plus de récolter 859 000 abonnés sur TikTok. Lizzo l’adore et le compte officiel de l’émission Ru Paul’s Drag Race (une compétition de drag queens hyper populaire) commente ses publications avec entrain.

Impliquée comme aucun autre pitou au sein de la communauté LGBTQ+, Tika amasse également des fonds pour Rainbow Railroad. Cet organisme américano-canadien aide des victimes de violences homophobes et transphobes à quitter leurs pays d’origine, ces contrées qu’ils n’ont pas choisies et qui leur sont hostiles.

«J’ai une vie vraiment normale et j’oublie que c’est pas comme ça partout dans le monde. Si j’étais né ailleurs, ce serait différent», résume Thomas.

Des toutous grandeur nature de Tika sont en vente sur la page Instagram de la mannequin canine et 15% des recettes seront remises à Rainbow Railroad.

Programmeur dans la vie, Thomas Shapiro a d’abord été danseur professionnel à bord des navires de la compagnie Celebrity Cruises. Nul doute que son sens du spectacle l’aide à présent à mettre en scène les adorables capsules de sa petite Tika the Iggy.

«En ce moment j’ai deux jobs, je travaille peut-être 70 à 80 heures par semaine. C’est beaucoup, mais en même temps... qu’est-ce que je peux faire d’autre avec la pandémie? Ça m’occupe.»