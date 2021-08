10 romans québécois qui se déroulent à Montréal, à dévorer

Partager







À défaut de ne pas avoir pu profiter de Montréal à son plein potentiel au cours des derniers mois, pourquoi ne pas se replonger dans la belle métropole et revisiter des lieux grâce à la plume de talentueux auteurs et auteures d’ici?

Voici donc une liste de livres québécois qui ont pour fond Montréal et toutes ses adresses que l'on aime tant!

Dans cette série de livres, on suit les aventures amoureuses de Maud et d'Alice, deux amies (et Montréalaises) qui vivent leur jeunesse à coup de soirées arrosées et de rencontres amoureuses périlleuses. Un beau duo de romans à dévorer si on a envie de s’offrir un peu de doux.

2. Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Baril Guérard

Être entrepreneur à Montréal ou comment le devenir. Voilà ce que nous explique le personnage principal de ce roman au ton cynique et savoureux à la fois. On y apprendra notamment comment «fourrer» ses plus proches amis et se détruire à petit feu. Vous tomberez sans aucun doute sous le charme de la plume de Jean-Phillippe Baril-Guérard.

3. Le Plongeur de Stéphane Larue

Racontant l’histoire d’un plongeur dans un restaurant de Montréal, ce roman de Stéphane Larue est un hymne à cette industrie qui nous manque tant. Une œuvre poignante et débordante de vérité.

4. Les maisons de Fanny Britt

Tessa est courtière immobilière à Montréal. Elle est mariée et mère, mais elle a quand même un rendez-vous avec un autre homme. La plume douce et enivrante de Fanny Britt mettra un baume sur vos soirées confinées.

5. Paul en appartement de Michel Rabagliati

Pour les amoureux de bande dessinée, la série Paul de Michel Rabagliati est un incontournable. Paul en appartement est l’un des livres de la série qui se déroule au cœur du Plateau-Mont-Royal alors que Paul emménage en appartement avec sa copine.

6. Leslie et Coco de Marie Demers

Leslie et Coco sont deux amies qui vivent à distance. Leslie habite à Montréal et Coco, en Gaspésie. Quand Coco décide de rejoindre son amie à Montréal pour y passer les vacances d’été et s’amuser, elle découvrira plutôt que son amie est profondément perdue. Un roman doux, touchant et qui vous laisse sur votre faim! Heureusement, la suite de ce livre sera lancée en mars 2021!

7. Les Fourchettes de Sarah-Maude Beauchesne

Ce recueil de textes «olés» signés par Sarah-Maude Beauchesne est à lire accompagné d’un petit verre de rouge léger dans un grand bain chaud. L’auteure montréalaise y signe ici de nombreux textes tirés de son blogue Les Fourchettes où elle dévoile des histoires de sa vingtaine à Montréal et surtout des rencontres qu’elle y a faites.

8. Royal de Jean-Philippe Baril Guérard

Ce roman qui se déroule au cœur de la faculté de droit de l’Université de Montréal démontre à quel point le succès peut empoisonner l’existence d’un humain. Royal est empreint d’un flamboyant cynisme. Une œuvre dérangeante que vous ne voudrez jamais terminer tant c’est bien écrit.

9. L'hiver de force de Réjean Ducharme

Ce roman iconique de la littérature québécoise est étrangement d'actualité, alors que les personnages d'André et Nicole y font un confinement volontaire dans leur appartement de la rue Marie-Anne.

10. Verdunland de Timothée-William Lapointe et Baron Marc-André Lévesque

Dans ce minilivre de 100 pages, vous découvrirez le quartier de Verdun imaginé et fantasmé à travers les yeux de ses auteurs. Vous y croiserez une ogresse, des concours de mangeurs de roteux et toutes sortes d’évènements et de personnages spéciaux qui en font une lecture douce et onirique.

