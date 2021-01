Bibliothèques de Montréal: places assises et ordinateurs accessibles à la population

Écœuré de travailler à partir de votre domicile? Le coin bureau et la table de cuisine ne sont plus les seules options pour poser votre ordinateur: vous pouvez maintenant réserver une place dans une bibliothèque montréalaise.

Des places assises individuelles et des postes informatiques sont disponibles à la population générale dès aujourd’hui dans les bibliothèques. Les élèves y avaient accès depuis le 11 janvier.

On peut appeler la bibliothèque ou s’y rendre en personne, le jour même ou bien la veille, afin de réserver sa place.

Pour les places assises individuelles, il est possible de réserver un bloc de quatre heures par jour au maximum. Pour les postes informatiques, il y a une limite de deux heures par session, et ce, deux fois par semaine. Le travail en équipe reste interdit.

Les horaires sont adaptés pour tenir compte du couvre-feu, donc les citoyens sont invités à se renseigner à l’avance. Les consignes de santé publique doivent aussi être respectées, comme le port du masque et la distanciation.

À noter qu’il reste interdit de circuler dans les rayons pour consulter les livres ou de feuilleter les magazines et les journaux. Il est toutefois possible d’emprunter des documents en les réservant et en les ramassant au comptoir ou à la porte.

