Voici Amanda Gorman, la poète de 22 ans qui a captivé le monde à l'assermentation de Joe Biden

Vêtue de jaune et coiffée d'un bandeau rouge, Amanda Gorman, une jeune poète de 22 ans, a su faire résonner ses mots à travers l’Amérique lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden.

La jeune femme originaire de Los Angeles, en Californie, a récité pendant cinq minutes une de ses compositions, The Hill We Climb, une référence à la colline du Capitole.

Amanda Gorman a tourné une page d'histoire en devenant la plus jeune poète à prendre la parole lors d'une telle cérémonie.

En faisant appel à une poète, le nouveau président Joe Biden a renoué avec une tradition démocrate. Avant elle, cinq poètes se sont produits lors d'une journée d’inauguration présidentielle, dont Maya Angelou, Richard Blanco et Robert Frost.

La poète s’est décrite comme « une fille noire maigre, descendante d’esclaves, élevée par une mère célibataire », qui se retrouve « à réciter » devant un président.

Sollicitée il y a environ un mois par l’équipe de Joe Biden, Amanda Gorman a écrit son poème d’une traite le 6 janvier dernier, le jour où le Capitole a été pris d’assaut par des partisans de l’ancien président Donald Trump.

Son texte évoque « une force qui va briser notre Nation, plutôt que la partager ». « Cet effort a presque réussi/ mais si la démocratie peut-être par instant retardée, elle ne peut pas être définitivement supprimée. »

« Je veux utiliser mes mots pour être un point d’unité, de collaboration et de solidarité », a expliqué la jeune femme à BBC quelques instants avant la cérémonie.

En entrevue avec le New York Times, elle mentionne que « plus que jamais, les États-Unis ont besoin d’un poème inaugural » pour faire face à ces moments difficiles et ensuite tourner la page.

C'est la nouvelle première dame, Jill Biden, qui aurait suggéré la poète de 22 ans. Aucune consigne ne lui avait été donnée par l'équipe de Biden, mais elle a été encouragée à insister sur l’unité et l’espoir.

Point commun avec Biden

Lorsqu'elle était plus jeune, Amanda Gorman avait un trouble de la parole, comme le nouveau président américain.

À l’âge de 16 ans, elle remporte le concours des jeunes poètes de Los Angeles. Quelques années plus tard, alors qu’elle étudie la sociologie à l’Université Harvard, elle devient lauréate du premier concours national des jeunes poètes.

En 2015, elle publie son premier livre, The One for Whom Food Is Not Enough. Dans les prochains mois, Amanda Gorman sortira un deuxième ouvrage, Change Sings.

