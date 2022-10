Où manger les meilleures brioches à la cannelle à Montréal

Partager







Peut-être que vous l'ignorez, mais le 4 octobre est la journée internationale de la brioches à la cannelle!

• À lire aussi: 34 cafés à Montréal qui servent de délicieux lattés à la citrouille épicée

Bien sûr, on peut tenter de la faire maison, mais si ça ne vous dit pas de cuisiner, il est toujours possible d’aller en acheter dans les boulangeries, les restos et les cafés de la ville.

Voici donc 7 adresses où trouver les meilleures brioches à la cannelle à Montréal:

Ces deux adresses «sœurs» où manger d’excellentes assiettes de brunch tiennent sur leur menu une délicieuse brioche à la cannelle maison. Il est même possible de l’accompagner d’une tartinade de sucre à la crème ou même de la sauce au chocolat.

Régine Café se trouve au 1840, rue Beaubien Est, Montréal

Janine Café se trouve au 3900, rue Wellington, Montréal

Ce restaurant du Mile-End qui a aussi un côté épicerie vend l’une des meilleures brioches à la cannelle que vous mangerez dans votre vie. Il ne faut pas faire trop la grasse matinée le week-end, car quand il y en a au comptoir, elles partent habituellement assez vite!

5836, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Cette boulangerie/pâtisserie de Villeray cuisine des produits sans gluten ni lait pour ceux qui auraient des intolérances. Il est possible de commander leur brioche à la cannelle déjà cuite ou bien crue pour la faire cuire à la maison vous-même.

La boulangerie prend les commandes par téléphone (514 439-8388) pour ramassage en boutique ou en ligne pour livraison à travers le Québec.

7700, rue Saint-Hubert, Montréal

Cette boulangerie a l’habitude de tenir de délicieuses brioches à la cannelle fraîches du jour derrière le comptoir. Si vous habitez dans le coin de la succursale sur de Castelnau Est, c’est là que vous devez aller chercher votre viennoiserie avec un petit café pour emporter!

357, rue de Castelnau Est, Montréal

Cette épicerie végane et zéro déchet propose sa version sans produits animaliers de la brioche à la cannelle, et elle est divinement bonne!

L’épicerie prend les commandes en ligne que vous pouvez faire livrer ou récupérer en boutique.

2250, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Ce café d'hochelaga organise un pop-up spécialement pour le 4 octobre. Vous pouvez en fait précommander en ensemble de trois brioches à la cannelle et trois feuilletés cardamome que vous pourrez récupérer au café le 4 octobre. Les commandes se font sur le site web de l'atelier aube boulangerie.

2009, avenue de la Salle, Montréal

Une adresse incontournable à MontréL en matière de viennoiseries est sans hésiter chez olive + gourmande dans le Vieux. Leur brioche à la cannelle est l'une des plus succulentes de la métropole. Attention, elle est très populaire, alors les matins de week-ends, il ne faut pas trop tarder!

351, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s