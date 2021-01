Les sorties culturelles les plus attendues de la semaine

Vous avez assez profité de la neige et vous êtes maintenant prêts à vous reposer un peu à l'intérieur? Ça tombe bien, plusieurs sorties culturelles intéressantes sont prévues cette semaine. Que vous soyez plus du genre à lire la nouvelle BD de Guy Delisle ou à jouer au nouveau jeu de Hitman, voici notre sélection. Vous devriez y trouver votre compte.

Jeudi

Humour – Soirée d’ouverture du ComédiHa! Club – P-A et sa gang

Courtoisie ComédiHa!

Alors que ComédiHa! bat son plein en ce moment, l’occasion est parfaite pour que les humoristes de la relève se présentent au public via la section spéciale ComédiHa! Club. La meilleure manière de commencer est la soirée d’ouverture animée par P-A Méthot et d’autres humoristes invités qui, dans le contexte actuel, sera présentée gratuitement en ligne. Une belle occasion de pouvoir rire sans trop se ruiner et aussi de découvrir le futur de l’humour québécois.

Disponible gratuitement sur https://ComediHa.tv le 21 janvier à 21h.

Vendredi

Musique – Les héritiers du grand merdier d’Oli Laroche

Multi-instrumentaliste de talent et auteur-compositeur très inventif, le musicien Oli Laroche a la chance de montrer toute son talent avec Les héritiers du grand merdier, son nouvel EP. Ayant déjà montré ce dont il est capable avec les excellents titres Livide et Précipice, le musicien nous propose un style punk rock proche des morceaux des années 70 et rempli de paroles poétiques. Le moment est parfait pour découvrir un artiste qui risque de laisser une marque dans les années à venir.

Disponible le 22 janvier sur toutes les plateformes

Samedi

Jeu vidéo – Hitman 3

Après un premier volet acclamé en 2016 ainsi que sa suite tout autant aimée en 2018, la série vidéoludique Hitman conclut sa saga World of Assassination cette année avec Hitman 3. Les joueurs auront le plaisir de réincarner l’agent 47, le mystérieux assassin, qui va devoir à nouveau réaliser plusieurs contrats à travers le monde, notamment à Dubaï, à Berlin et dans les Carpates. Le développeur IO Interactive promet, pour ce dernier volet, un jeu plus sombre et mature que ses prédécesseurs, ce qui promet une grande expérience pour les joueurs.

Disponible depuis le 20 janvier sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Epic Games Store, Stadia, Nintendo Switch

Dimanche

Livre - Joe Biden en 50 citations

Courtoisie Éditions La Presse

Alors que le nouveau président des États-Unis Joe Biden vient tout juste d'entrer à la Maison-Blanche, le journaliste de La Presse Vincent Brousseau-Pouliot profite de l’occasion pour sortir son livre Joe Biden en 50 citations. Comme l’explique le titre, il ne s’agit pas d’une simple biographie, mais d’un recueil de citations provenant des proches du nouveau président comme des membres de sa famille, l’ancien président Barack Obama, sa vice-présidente Kamala Harris et même notre premier ministre Justin Trudeau. Un moyen original et instructif d’en apprendre plus sur le nouvel homme le plus important du monde.

Disponible depuis le 21 janvier aux Éditions La Presse

Lundi

Cinéma – Festival du film de montagne de Banff au Québec

Courtoisie Christian Pondella

Malgré la fermeture des salles de cinéma dans la province, les festivals de films ne désespèrent pas et proposent une programmation en ligne pour satisfaire leur public. C’est le cas du Festival du film de montagne de Banff, qui propose pour les cinéphiles québécois une trentaine de films répartis dans trois programmes distincts que l’on peut découvrir à la maison, notamment le court métrage québécois Far Far East. Le moyen parfait de regarder des nouveautés cinématographiques aux décors dépaysants dans le confort de notre domicile.

Les films sont disponibles du 20 au 31 janvier au https://banffquebec.ca .

Mardi

Bande dessinée – Chroniques de jeunesse

Courtoisie Éditions Pow wow

Après sa série comique Le guide du mauvais père et son récit biographique S’enfuir, récit d’un otage, le bédéiste québécois Guy Delisle revient dans le style des histoires autobiographiques avec Chroniques de jeunesse. Ici, pas de voyage en Chine, en Corée du Nord ou à Jérusalem, comme il l'a fait dans des ouvrages précédents, mais plutôt un retour dans sa jeunesse, plus spécifiquement lorsque l’auteur travaillait dans la même usine de pâte et papier que son père. Un portrait de son expérience ouvrière qui promet d’être à la fois amusant et sensible, comme dans les habitudes de l’auteur.

Disponible le 26 janvier aux Éditions Pow Pow.

Mercredi

Télé – Les beaux malaises 2.0

Après avoir quitté les ondes télévisuelles québécoises en 2017, la série humoristique Les beaux malaises, signée par Martin Matte, revient sur les écrans, cette fois-ci sous forme de suite à la série originale. Mise en scène par le réalisateur Robin Aubert, cette nouvelle saison confrontera Martin à de nouveaux défis dans sa vie de tous les jours, notamment la crise d’adolescence de ses enfants ainsi que la séparation de lui et sa conjointe, Julie. Des enjeux qui animeront la série qui risque fortement de retrouver sa place dans le cœur du public.

À partir du 27 janvier à 21h sur TVA