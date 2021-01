Tiger Woods et la faiblesse de l'homme

Essayons de parler d’autre chose que de la COVID-19 et de l’investiture de Joe Biden. J’ai visionné, cette semaine, le nouveau documentaire Tiger, diffusé sur la chaîne américaine HBO, qui retrace les grands moments de la carrière du joueur de golf Tiger Woods, mais aussi sa descente aux enfers...

En première partie du documentaire, j’étais en admiration devant ce premier joueur de golf noir qui a fracassé des records et qui a redoré le blason du golf (toujours considéré comme un sport exclusif aux hommes blancs fortunés). Tiger Woods avait, malgré lui, réussi à briser des barrières comme personne avant lui. Il était ce que Michael Jordan était au basketball ou ce que Tom Brady est au football.

À vrai dire, je ne connais absolument rien au golf. J’ai peine à tenir un bâton de miniputt, mais Tiger me donnait le goût d'enfiler un polo rose bonbon Nike et de rester silencieuse le temps complet d’un 18 trous.

Le pénis contre la raison

Par contre, en deuxième partie, j’ai plutôt reçu le bâton en plein front. Pourtant, comme toute la planète, je savais que Tiger Woods avait fait l’objet de l’un des plus grands scandales sexuels du monde du sport... mais je n’ai pu m’empêcher d’avoir cette réflexion: comment se fait-il que plusieurs hommes de pouvoir laissent leur membre entre leurs deux jambes dicter leur vie, au détriment de leur carrière, de leur réputation, de leurs avoirs et même de leur famille?

Comment se fait-il que Bill Clinton ait menacé son statut d'homme le plus puissant du monde, soit être président des États-Unis, pour une pipe?

Comment se fait-il que le manitou des finances Dominique Strauss-Kahn ait commandé au téléphone des travailleuses du sexe, même sous écoute par la police, pendant sa poursuite pour agression sexuelle par une femme de chambre à New York? (Autre documentaire à visionner sur Netflix: Chambre 2806.)

Comment se fait-il que le chanteur R. Kelly ait été le bourreau de centaines de jeunes femmes mineures pour assouvir ses envies sexuelles, pour finalement croupir en prison et détruire son statut de célébrité? «I believe I can fly», vraiment? Non, I believe you can lie.

[Attention, spoiler sur le documentaire] Et comment se fait-il que le père de Tiger Woods, Earl Woods, et son meilleur ami, tous les deux mariés à l’époque, ont jugé bien de se «dandiner» avec plusieurs femmes durant divers tournois juniors, devant les yeux du jeune Tiger? J’applaudis. NOT.

Essayer de comprendre avec la science

J’ai posé ces questions à plusieurs hommes de mon entourage, qui m’ont tous dit que je n’avais pas de pénis et que je ne pouvais pas comprendre.

Je veux toutefois que l’on m’éclaire sur le sujet. Ce n’est pas du bashing contre les hommes, je veux juste qu’on m’explique la mécanique.

Dans l’article The Reality of the Male Sex, publiée dans le magazine Psychology Today, le professeur en psychologie Roy F. Baumeister présente les conclusions qu'il a tirées avec ses collègues d'une grande revue de littérature scientifique qui les a amenés à conclure que généralement, les hommes ont une libido plus élevée que les femmes, et, point intéressant, qu'ils ont tendance à prendre plus de risques et à dépenser davantage d'argent pour des rapports sexuels.

En outre, il semble que se retrouver en situation de pouvoir diminue l'empathie et augmente l'impulsivité, selon des recherches menées par le psychologue californien Dacher Keltner, qui les résume dans un article publié dans le Harvard Business Review. Il a aussi remarqué que les hommes en situation de pouvoir avaient tendance à surestimer l'intérêt sexuel que leur portent les femmes, et qu'ils sexualisaient davantage leur milieu de travail.

Ce qui expliquerait, ma foi, les comportements de Tiger, Bill Clinton et tous les autres, qui ont fait abstraction des dommages collatéraux de leurs infidélités.

En résumé, plus t’es powerful, plus tu te crois invincible et moins tu penses au mal que tu peux faire autour de toi. Au final, tu dis toujours oui à ton wiwi à n’importe quel moment, parce que de toute façon, t’es au sommet et rien ne peut t’atteindre.

Même si la science en démontre les faits, c’est encore pour moi inimaginable de foutre sa vie en l’air pour une partie de jambes en l’air, mais bon, je ne suis pas un homme.

Les femmes au pouvoir

J’aurais de la difficulté à concevoir que Serena Williams, joueuse de tennis qui a sensiblement le même parcours que Tiger Woods, puisse être un jour la coqueluche des paparazzis parce qu’elle et ses amies auraient loué une chambre d’hôtel à Vegas et auraient fait appel au service d’escorte de dix Adonis, qu’elles auraient manipulés comme des marionnettes. (D’après le documentaire, Tiger Woods commandait et organisait ce type de soirée qui lui coûtait dans les six chiffres.)

J’aurais de la difficulté à croire que la politicienne et femme de Bill Clinton, Hilary Clinton, aurait tout fait pour obtenir un cunnilingus, lors de sa campagne électorale, alors qu’elle désirait accéder au poste le plus important des States. You feel me?

J’aurais aussi de la difficulté à m’imaginer Anna Wintour... Bref, vous comprenez!

Elles sont toutes des femmes de pouvoir, fortunées et le monde est à leurs pieds.

Mais elles n’ont pas à composer avec l’abominable pénis qui se soumet souvent à la tentation.

Sommes-nous donc plus fortes que ces hommes? Eh bien... dans ce cas-là, je pense que oui.