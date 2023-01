Le seul truc dont vous avez besoin pour oublier les lèvres gercées

Partager







Si vous n’en pouvez plus d’avoir les lèvres sèches et craquelées, cet article est pour vous!

L’hiver, avec le froid dehors et le chauffage à l’intérieur, notre peau vit un choc thermique et nos lèvres ne sont pas épargnées.

Au contraire, puisque les lèvres sont recouvertes de la peau la plus mince du corps, elles souffrent particulièrement lorsque les degrés chutent. De plus, lorsque nos lèvres sont très gercées, on peut avoir l’impression que, malgré la tonne de baume à lèvres qu’on applique, la situation ne s’améliore pas.

Si vous êtes fans de TikTok pour dénicher des trucs de soins de la peau, vous avez peut-être déjà vu passer cette information: plusieurs experts de la peau ne jurent que par le slugging.

Cette technique d'hydratation vise à hydrater la peau avec de l'eau et un soin adapté, puis de sceller le tout avec un onguent comme la Vaseline, Aquafor ou autre.

Vaseline originale, 4$

Onguent Aquaphor de Eucerin, 9$

Avant le coucher, commencez donc par humidifier vos lèvres avec un peu d'eau. Une peau humidifiée absorbera mieux les produits appliqués.

Par la suite, recouvrez votre bouche d'un peau de crème hyratante simple et sans fragrance. Laissez celle-ci pénétrer quelques secondes.

Crème hydratante CeraVe, 27$

Terminez avec une couche d'onguent pour sceller l’hydratation et voilà, le tour est joué!

Vous allez voir une amélioration rapidement! Pour maximiser les effets, assurez-vous aussi de boire beaucoup d’eau, évitez de lécher vos lèvres, et utilisez un exfoliant doux une à deux fois par semaine.

Ça va bien aller!

