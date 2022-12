Cet outil surprenant pour les cheveux va les rendre longs et épais

Partager







Malgré son apparence d’outil de torture, la brosse à massage est un must pour un cuir chevelu en santé et une séance selfcare digne de ce nom. Tour de piste de cet outil peu utilisé qui gagne à être connu!

La brosse pour cuir chevelu gagne en popularité grâce à des réseaux sociaux populaires comme TikTok, qui démontre les bienfaits de son utilisation. Cet outil pratique détient plusieurs propriétés, dont celui de stimuler la circulation sanguine et nettoyer en profondeur votre fond de tête. Son prix doux en fait un outil accessible facile à adopter, que l’on peut simplement garder dans sa douche pour nos séances de lavage de cheveux.

On vous présente quelques avantages de la brosse pour cuir chevelu lors de lavage de cheveux.

1. Un nettoyage en profondeur

Grâce à ses poils en nylon doux ou encore en silicone, selon la brosse que vous choisissez, votre cuir chevelu ressortira plus propre de la douche que si vous utilisez seulement vos doigts. La brosse déloge plus de dépôts, de particules, de saletés et de produits accumulés, ce qui confère une sensation immédiate de fraîcheur.

2. Une meilleure distribution des produits

Celles qui ont les cheveux plus épais ont probablement toutes déjà oublié des «spots» à nettoyer, surtout près du crâne, qui demeurent sales après le lavage. La brosse permet une distribution à la source des sécrétions de sébum, le cuir chevelu, ce qui permet un meilleur nettoyage.

3. Une sensation d’après salon

Vous avez peut-être remarqué qu’après une visite chez le coiffeur, toute votre tête a une sensation agréable, comme un léger chatouillement. C’est que les coiffeurs et coloristes prennent le temps de bien masser le crâne, ce qui accentue la circulation sanguine du sang à cet endroit. Vous allez ressentir cette même sensation réveillée et revigorée qu’au salon avec la brosse (sans la fabuleuse mise en plis, malheureusement).

4. Une réduction des pellicules

L’exfoliation mécanique que prodigue la brosse de massage permet de déloger les cellules de peau morte, les pellicules plus rapidement. Elles se retrouveront ainsi dans le drain de la douche plutôt que sur vos épaules. On aime!

5. Des cheveux qui poussent plus vite (et plus épais)

Des recherches ont démontré que le massage du cuir chevelu apporte des bénéfices en ce qui concerne la pousse des cheveux et leur épaisseur. Selon celles-ci, le massage du cuir chevelu étire et agrandit les cellules des follicules de cheveux. Il encourage ainsi les cheveux à pousser plus épais. De plus, le massage stimule les vaisseaux sanguins, qui se dilatent sous la peau, apportant ainsi leur aide à la pousse de cheveux.

Quelques endroits où trouver des brosses pour le cuir chevelu:

Sur Amazon:

Brosse de douche pour cheveux de Ethradia, 12$

Brosse massante électrique hydrofuge Queenwill, 40$

Brosse éco-responsable de MiHair, 14$

Chez Sephora:

Soin massant stimulant Scalp Revival de Briogeo, 24$

Soin massant pour le cuir chevelu de Sephora Collection, 15$

