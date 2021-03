Star Académie: voici comment voter pour sauver votre candidat préféré

Partager







Chaque semaine, trois candidats sont mis en danger à Star Académie. Les Académiciens ont besoin du vote du public, ou du vote des professeurs, pour continuer l'aventure.

Pour voter pour un ou une des candidat.e.s, ça se fait par téléphone ou messagerie texte, directement pendant le gala du dimanche.

Vous devrez indiquer si vous votez pour le candidat 1, 2 ou 3.

Le vote s'ouvre dès que les trois candidats ont chanté en solo.

En ce dimanche 14 mars, voici les candidats en danger:

1. Maëva

2. Guillaume

3. Zara

N'oubliez pas: le vote est ouvert dès que les trois candidats ont terminé leur performance.

Voici les informations pour voter:

Téléphone résidentiel: 1 - 900 - 456-9999

Mobile: #2424

Messagerie texte: 898989

Et rappelez-vous: 1 pour Maëva, 2 pour Guillaume, 3 pour Zara

Des frais de 1$ par vote s'appliquent, et une partie des profits de la votation ira à deux organismes qui viennent en aide aux adolescents et leur entourage: Tel-jeunes et la Fondation Jeunes en Tête.

Voilà! Bon vote.

