Tout sur William Cloutier, le jeune papa mature de Star Académie

Partager







Certains ont découverts William Cloutier grâce à la toute nouvelle mouture de Star Académie, mais plusieurs d’entre nous le connaissaient déjà.

PHOTO COURTOISIE/Productions Déferlantes

En raison de ses multiples apparitions à la télé, dont à Mixmania 3, William Cloutier est un visage déjà familier du public.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec lui pour en découvrir plus sur son parcours artistique et sa vie!

Voici 18 choses à savoir sur William Cloutier :

Vie personnelle

1. Il est né et a grandi à Victoriaville, mais il habite aujourd’hui Drummondville.

2. Âgé de 25 ans, William a vu le jour le 25 octobre sous le signe du Scorpion.

3. Il n’est pas le seul à avoir un talent artistique dans sa famille : la mère de William a appris la guitare par elle-même lorsqu’elle avait 30 ans. Elle a ensuite inspiré ses parents à faire de même. William a donc eu un accompagnement musical à sa voix toute sa jeunesse, gracieusité de sa famille.

4. Il a commencé à chanter avec sa grande soeur qui elle aussi a un talent pour le chant, bien qu’elle ne fasse pas cela professionnellement aujourd’hui.

5. William a rencontré sa copine, Sara, en secondaire 4. Il avait parié avec ses amis qu’elle serait sa cavalière au bal, et depuis ils ne se sont jamais lâchés!

6. William et Sara ont un garçon, Liam, âgé de 4 ans. Leur second enfant, Éloi, est né alorsq ue William venait tout juste de faire son entrée à l'Académie!

• À lire aussi: William Cloutier de «Star Académie» est papa pour la 2e fois et voici d'adorables photos

Parcours professionnel

7. Dès son plus jeune âge, William a fait plusieurs apparitions à la télévision. On l’a vu en 2008 dans La Cour des grands, à TFO comme chroniqueur et à Fan Club, sur les ondes de Vrak.

8. En 2012, il a participé à la troisième mouture de Mixmania où son groupe, Heart Beat, a remporté la compétition.

9. En plus de ses talents d’animateur et de chanteur, William a aussi la fibre d'acteur et a joué dans plusieurs émissions comme Lourd et 30 vies.

10. Lorsqu’il a commencé à obtenir des rôles en tant qu’acteur, William a ressenti le syndrome de l’imposteur. Il a donc voulu peaufiner ce talent et s’est inscrit à l’école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Cette expérience très intense lui a permis d'en apprendre beaucoup sur lui-même et lui a fait réaliser que la musique était sa première passion.

11. William a aussi fait du doublage! Après quelques petits rôles dans des émissions comme Family Guy, il a pu prêter sa voix à un personnage dans le film d’horreur Scary Stories to Tell in the Dark. C’est Lisette Dufour (qui fait, entre autres, la voix de Lisa Simpson!) qui lui a donné sa première chance après avoir rencontré William à l’école de théâtre.

12. L’un de ses rêves professionnels serait de pouvoir doubler, par exemple, un prince dans un film pour enfants et de pouvoir exercer ses talents de chanteur autant que ceux d’acteur.

13. S’il pouvait collaborer avec n’importe quel artiste musical, ce serait Lynda Lemay pour son écriture bouleversante.

Star Académie

14. Même s’il était tout jeune lors de la première saison de Star Académie en 2003, William était un grand fan de l’émission.

15. Pour son audition à Star Académie, William a chanté You Don’t Even Know Me de Faouzia.

Il a d’ailleurs aussi chanté cette chanson dans un vidéoclip qui vise à sensibiliser les gens sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Dans ce clip, on pourra voir son amie Andréanne Fortin, atteinte du syndrome, réaliser une danse inspirée par ses tics. Andréanne et une autre amie de William, Olivia Leclerc, sont connues pour leur chaîne Youtube Gilles pis La P’tite qui a pour but d'exposer ce syndrome au public.

16. Alors qui venait tout juste d'apprendre qu'il avait été sélectionné pour Star Académie, William se disait assez stressé de manquer la naissance de son bébé. Il a aussi mentionner savoir qu'il allait beaucoup s’ennuyer de son plus vieux, Liam. William a d’ailleurs filmé plusieurs histoires mettant en vedette différents toutous pour que son fils puisse l’entendre et le voir durant son parcours à l’Académie!

17. Le jeune papa espère sortir de Star Académie avec la certitude de s’être trouvé en tant qu’artiste, pour foncer après.

18. De tous les professeurs, William avait surtout hâte de rencontrer la comédienne Anne Dorval qu’il admire énormément.

On lui souhaite d'aller loin!

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s

s