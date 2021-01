Voyages non essentiels: François Legault s'impatiente devant l'inaction de Justin Trudeau

La tension continue de monter entre Québec et Ottawa, alors que François Legault dénonce la lenteur de Justin Trudeau à appliquer de nouvelles mesures de contrôle des voyageurs.

• À lire aussi: Les mesures assouplies dans certaines régions

MISE EN CONTEXTE

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral n’a jamais interdit les voyages non essentiels, mais il les a fortement déconseillés.

De nombreuses restrictions sont d'ailleurs toujours en vigueur pour décourager les Canadiens de voyager :

La fermeture des frontières aux non canadiens et résidents permanents;

La quarantaine obligatoire pour tous les voyageurs;

Un test de dépistage négatif à la COVID-19 dans les 72 heures avant de rentrer aux pays (depuis le 7 janvier).

Des restrictions parmi les «plus sévères au monde», a soutenu à plusieurs reprises Justin Trudeau, mardi.

CE QUE VEUT QUÉBEC

Québec souhaite néanmoins qu'Ottawa en fasse plus.

Depuis quelques jours, François Legault demande effectivement au fédéral d'interdire les voyages non essentiels pour limiter la propagation des nouveaux variants du coronavirus.

Seul Ottawa a le pouvoir d’interdire les vols internationaux non essentiels.

Au minimum, Québec voudrait qu'Ottawa impose une quarantaine obligatoire surveillée dans des hôtels, aux frais des voyageurs. Cette option est actuellement à l'étude par le fédéral, mais aucune annonce n'a encore été faite.

À l’approche de la relâche scolaire, Québec se fait de plus en plus insistant. Le gouvernement de François Legault souhaite à tout prix éviter une reprise du printemps dernier, alors que le retour au pays de vacanciers avait contribué à propager le virus.

CE QUE JUSTIN TRUDEAU DIT

Justin Trudeau n’a toujours pas précisé quelles mesures supplémentaires son gouvernement compte prendre. Il se contente pour l'instant de demander aux Canadiens d’annuler leurs vacances prévues à l’étranger.

«Toutes les options sont sur la table et on va annoncer de nouvelles mesures très bientôt », a-t-il lancé en point de presse.

AFP Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Le premier ministre du Canada a soutenu que des interdictions de vols internationaux pourraient avoir un impact sur les livraisons de nourriture et de médicaments essentiels.

M. Trudeau a de plus souligné que les retours de Canadiens de l’étranger contribuent dans une très faible proportion à la propagation du virus, comparativement à la transmission communautaire.

s

CE QUE FRANÇOIS LEGAULT DIT

Depuis maintenant une semaine, François Legault demande à Ottawa d’agir.

«Aujourd’hui [19 janvier, NDRL], je demande à M. Trudeau, au gouvernement fédéral, d’interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels.»

Photo Stevens Leblanc Le premier ministre du Québec, François Legault.

Jugeant la situation «urgente», le premier ministre québécois reproche à Ottawa de prendre trop de temps pour agir.

«Il y a eu des reportages en Europe, en Alberta, en Ontario. C’est catastrophique quand ce variant arrive avec des voyageurs de l’étranger. C’est une propagation exponentielle», a lancé M. Legault.

s

AILLEURS DANS LE MONDE

Des pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont déjà adopté ce genre de mesures.

L’Allemagne envisage pour sa part d’interrompre les vols vers son territoire pour éviter la propagation des variants du virus, plus contagieux et potentiellement plus mortels.