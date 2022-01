15 ensembles de lingerie sexy à porter à la Saint-Valentin

Partager







Rares sont les occasions de porter autre chose que nos sous-vêtements les plus confos ces temps-ci, mais la Saint-Valentin est la parfaite excuse!

La lingerie est géniale pour se sentir bien dans sa peau. Il existe plusieurs modèles, tissus et styles tous plus magnifiques les uns que les autres.

Alors que ce soit pour offrir à l'être aimé, ou pour vous-même, voici les 15 plus beaux ensembles de lingerie sexy:

1. Combiné dentelle et résille, 25$ en solde chez La Vie en Rose

Courtoisie

Un body avec une manche qui fait toute la différence.

ACHETER ICI

2. Ensemble dentelle accent satiné Miiyu, 39$ le haut et 8$ le bas en solde chez Simons

Courtoisie

Un ensemble bleu aqua qui ne laissera personne de glace.

ACHETER ICI

3. Combiné en dentelle, 60$ chez La Senza

Courtoisie

Une combinaison de couleurs chic pour une chaude soirée.

ACHETER ICI

4. Ensemble sauge avec haut en dentelle bandeau, 9$ le haut et 5$ le bas chez Ardène

Courtoisie

Un haut bandeau avec la touche délicate de dentelle dans cet ensemble sauge pour se sentir confiante.

ACHETER ICI

5. Ensemble Déesse collection, 55$ le haut et 21$ le bas chez Penningtons

Courtoisie

L'ensemble pour se sentir comme une déesse, telle la collection.

ACHETER ICI

6. Maillot-bustier en dentelle, 10$ en solde chez Urban Planet

Courtoisie

Un joli dessous pouvant être porté sous un veston lors d'une sortie à deux.

ACHETER ICI

7. Bodysuit Dark night, 60$ en solde chez Sokoloff lingerie

Courtoisie

Un body à la couleur profonde parfaitement sexy.

ACHETER ICI

8. Bralette en dentelle et bas assorti, 14$ le haut en solde et 11$ le bas chez Ardène

Courtoisie

On adore la couleur de cet ensemble vert olive.

ACHETER ICI

9. Par-dessus en satin et résille de Oh La La Cheri, 32$ chez Nordstrom

Courtoisie

Ce par-dessus qui laisse entrevoir la lingerie ajoute juste ce qu'il faut de Oh la la.

ACHETER ICI

10. Ensemble Déesse collection, 55$ pour le soutien-gorge et 25$ pour la culotte chez Penningtons

Courtoisie

Un ensemble sexy pour la Saint-Valentin qui deviendra vite votre favori.

ACHETER ICI

11. Ensemble en dentelle, 18$ en solde chez Zaful

Courtoisie

Les détails de découpe de cette lingerie la rendent intrigante.

ACHETER ICI

12. Body plongeant de la collection Oh la la Cheri, 48$ chez Nordstrom

Courtoisie

Le décolleté et la boucle feront de vous le cadeau ultime de Saint-Valentin.

ACHETER ICI

13. Bralette dentelle et satin et culotte assortie Miiyu, 25$ le haut et 8$ le bas en solde chez Simons

Courtoisie

Oui pour la fête de l'amour et oui à reporter comme ensemble bralette préféré.

ACHETER ICI

14. Soutien-gorge et culotte rouge, 42$ le haut et 22$ le bas chez Blush lingerie

Courtoisie

Pour celles qui jouent moins dans la dentelle, cet ensemble fait tout autant son effet.

ACHETER ICI

15. Ensemble de la collection Oh la la Cheri, 49$ chez Nordstrom

Courtoisie

L'ensemble détaillé est presque une œuvre d'art à porter.

ACHETER ICI

Bon magasinage!

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s