7 beaux sentiers de raquette dans les Laurentides

Que vous habitiez les Laurentides ou la région de Montréal, vous n’avez pas besoin d’aller bien loin pour trouver des beaux sentiers où faire de la raquette.

La magnifique région des Laurentides est reconnue pour ses milliers de kilomètres où faire de la randonnée en raquette au lendemain d’une belle bordée de neige.

Voici donc les 7 plus belles options de sentiers de randonnée à parcourir en raquette dans la région des Laurentides l’hiver :

1. Le parc régional Val-David–Val-Morin

Les 30 km de sentiers balisés du parc régional Val-David-Val-Morin permettent différents types de randonnée allant d’une promenade contemplative à une randonnée plus sportive.

Tarif: 10$ par adulte (8$ le mardi et mercredi)

Location de raquettes sur place: oui

2. Le parc national du Mont-Tremblant

Ce ne sont pas les sentiers et les points de vue à couper le souffle qui manquent sur le territoire du parc national du Mont-Tremblant. Si vous voulez vous lancer un défi et atteindre le Pic Johannsen, l’un des plus hauts sommets des Laurentides, optez pour le sentier Le Toit-des-Laurentides qui fait 14 km aller-retour.

Tarif : 8,90$ par adulte

Location de raquettes sur place : Oui, au Centre de découverte et au poste d’accueil de la Pimbina

3. Le parc régional du Poisson Blanc

Les magnifiques sentiers de randonnées pédestres du Poisson Blanc sont accessibles en raquette l’hiver. Les distances et dénivelés sont clairement indiqués sur la carte interactive disponible sur le site web.

Tarif : accès aux sentiers gratuit

Location de raquettes sur place : non

4. Le mont Kaaïkop

La coopérative de solidarité de plein air L’Interval offre un réseau de sentiers de 40 km parcourant, entre autres, le mont Kaaïkop. Les panoramas seraient parmi les plus beaux de la région. Les chiens sont également permis en laisse.

Tarif : 9$ par adulte

Location de raquettes sur place : non

5. Parc régional Montagne du Diable

Un total de 80 km de sentiers de raquette vous permettent de découvrir la magnifique forêt protégée de la Montagne du Diable couverte de neige. Les chiens sont permis en laisse sur les entiers.

Tarif : 6,96$ par adulte

Location de raquettes sur place : oui

6. Centre de ski de fond Mont-Laurier

Au centre de ski de fond Mont-Laurier, il est aussi possible d’emprunter de jolis sentiers en raquette. Les distances des sentiers vont de 2,9 km à 10 km.

Tarif : 7$ par adulte

Location de raquettes sur place : oui

7. Centre de plein air Les 6 Cantons

Le centre de plein air Les 6 Cantons situé à Rivière-Rouge permet de parcourir une forêt paisible et vallonnée. Huit sentiers sont tracés et très bien entretenus.

Tarif : 6 $ par adulte

Location de raquette sur place : oui

