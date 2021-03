Too Hot to Handle saison 2: voici quand la suite de la croustillante téléréalité va sortir

Partager







La téléréalité sexy Too Hot to Handle a été renouvelée par Netflix pour un minimum de deux autres saisons, et la suite va arriver sur nos écrans très bientôt!

• À lire aussi: Ce couple adoré de Too Hot to Handle annonce sa séparation

Les fans d’émissions croustillantes connaissent probablement déjà Too Hot to Handle. Diffusée en avril 2020, cette téléréalité suit un groupe de 10 célibataires sexy qui doivent observer une seule règle pour remporter une importante somme d'argent: résister à la tentation de se rapprocher physiquement.

Netflix a finalement annoncé que les saisons 2 et 3 auraient lieu. Le site de streaming voulait annoncer la nouvelle plus tôt, mais la pandémie a retardé le tout.

Le tournage se serait tout de même fait de façon discrète aux îles Turques et Caïques pendant l'hiver. C’est une nouvelle destination soleil pour la téléréalité, puisque la première saison avait eu lieu à Punta Mita, au Mexique.

Bonne nouvelle! Netflix a annoncé le 23 mars que non seulement les «Reality wednesday». Ceci veut dire que la seconde mouture de Too Hot to Handle serait présentée très bientôt, mais aussi celle de The Circle!

• À lire aussi: Les 10 secrets de tournage de The Circle les plus étonnants

À partir du 14 avril, tous les mercredis, nous aurons droit à un nouvel épisode de The Circle, cette téléréalité où des inconnus isolés chacun dans son appartement peuvent communiquer par l'intermédiaire d'un réseau social inventé.

Ensuite, à partir de juin, chaque mercredi marquera l'arrivée d'un nouvel épisode de Too Hot to Handle!

On a très hâte de rencontrer les 10 nouveaux célibataires! Qui seront les prochains «Harry et Francesca»? À suivre...

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s