Les Moon Boots sont les bottes d’hiver controversées préférées des stars

Depuis un moment déjà, on remarque que plusieurs vedettes et influenceuses semblent adopter la même paire de bottes d’hiver, et ce modèle fait beaucoup jaser.

Les Moon Boot sont des bottes assez légendaires. Créées dans les années 70 en Italie, elles s'inspiraient des astronautes et de l'atterrissage sur la Lune d'Apollo 11 en 1969. Ces bottes étaient idéales pour le ski.

Après un regain de popularité dans les années 2000, on dirait que les Moon Boot sont PARTOUT en 2022!

Au Québec, avec les hivers extrêmement froids que nous connaissons, il n’est pas trop surprenant que plusieurs aient adopté cette botte très chaude.

Les Moon Boot sont assez massives, rappelant un peu les Uggs. Le modèle ne fait pas l’unanimité, mais les adeptes ne jurent que par ces bottes.

Son look sportif mais fashion a su charmer une foule d’influenceuses d’ici comme Marina Bastarache, Marianne Plaisance, Cindy Cournoyer, Lucie Rhéaume et plusieurs autres.

À l'international, en plus de Dua Lipa, des vedettes comme Hailey Bieber, Winnie Harlow, Billie Eilish, Iris Apatow et plus encore ont adopté la tendance.

On comprend pourquoi, plus de 50 ans après son invention, les Moon Boot sont encore aussi populaires.

Voici comment vous procurer les Moon Boot:

Modèle ProTECHt noires, 300$ chez Ssense

Courtoisie

ACHETER ICI

Modèle Water Repellent dans la couleur Bouganville, 210$ chez Nordstrom

Courtoisie

ACHETER ICI

Modèle Pillow court en argenté, 275$ chez Nordstrom

Courtoisie

ACHETER ICI

Modèle Glance en noir, 285 chez Nordstrom

Courtoisie

ACHETER ICI

Modèle classique Pillow haute en rose gold, 300$ chez Nordstrom

Courtoisie

ACHETER ICI

