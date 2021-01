Jugement de la Cour supérieure: Valérie Plante «soulagée» de la décision d’exempter les itinérants du couvre-feu

La mairesse de Montréal Valérie Plante s’est dite soulagée d’apprendre que les personnes itinérantes seront exemptées du couvre-feu, après un jugement de la Cour supérieure du Québec en ce sens.

• À lire aussi: Québec accepte d’exempter les sans-abri du couvre-feu

«Je suis soulagée qu’on donne un répit au milieu de l’itinérance. Non seulement aux personnes qui sont en situation d’itinérance, qui n’ont pas un toit, mais également aux personnes qui travaillent en première ligne avec cette population qui est déjà très vulnérable», a commenté la mairesse, mercredi.

Écoutez l'analyse de Caroline St-Hilaire et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«Donc, soulagée de la décision de la juge et également soulagée que le gouvernement décide de respecter ce jugement. On a besoin de faire baisser la pression pour des gens qui vivent déjà des situations très stressantes à longueur de journée», a ajouté Mme Plante.

Écoutez l’entrevue de Michel Monette, directeur et fondateur de l’organisme CARE Montréal

Mardi, la juge Chantal Massé a suspendu temporairement l’application du décret sur le couvre-feu pour les sans-abri, si bien qu'ils ne seront plus mis à l’amende s’ils se retrouvent dans la rue entre 20 h et 5 h. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant a confirmé mercredi matin sur les réseaux sociaux que le gouvernement va respecter la décision du tribunal.

2/3 Le gouvernement modifiera le décret afin d’exempter les personnes en situation d’itinérance du couvre-feu. Je tiens à souligner le travail exceptionnel des organismes, des policiers et de tous ceux qui interviennent auprès des personnes en situation d’itinérance. — Lionel Carmant (@CarmantLionel) January 27, 2021

La semaine dernière, Valérie Plante avait demandé à Québec d'exempter les personnes itinérantes du couvre-feu instauré par le gouvernement pour combattre la pandémie de COVID-19. Elle s’était butée à un refus du premier ministre François Legault, soutenant que n’importe qui pourrait prétendre être itinérant.

Le couvre-feu est en vigueur au moins jusqu’au 8 février prochain.