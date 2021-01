Le taux d’inoccupation des logements a bondi à 2,7 % en 2020 à Montréal

Le taux d’inoccupation des logements a atteint 2,7 % à Montréal en 2020, selon la Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL). Il était de 1,5 % l’année précédente.

À l’échelle du Québec, le taux d’inoccupation des logements est passé en un an de 1,8 % à 2,5 %.

Cette hausse des loyers vacants s’explique notamment par la diminution du solde migratoire international et par l’annulation des cours universitaires en personne à cause de la pandémie, selon les résultats de l’Enquête sur les logements locatifs (ELL) rendus publics jeudi.

La réintégration sur le marché locatif à long terme de logements loués à court terme à des touristes est aussi responsable de cette situation, a précisé la SCHL, par communiqué.

Récemment, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) évoquait chez ses membres montréalais un taux d’inoccupation de 6 %, en hausse de 5 % en quelques mois à cause de la crise sanitaire.

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, on évoque une hausse modeste du taux d’inoccupation, qui est passé de 2,4 % à 2,7 %. Même constant à Ottawa-Gatineau (1,5 % à 1,6 %).

Ailleurs au Québec, les taux d’inoccupation des logements ont en revanche diminué dans certaines RMR. C’est le cas de Saguenay où le taux est passé de 3,7 % à 2,8 %, de Sherbrooke (2,3 % à 1,3 %) et de Trois-Rivières (2,3 % à 1,3 %).

À l’échelle canadienne, le taux d’inoccupation des logements a grimpé de 2 %, en 2019, à 3,2 % l’an dernier.

«Le taux d’inoccupation des appartements construits expressément pour la location dans les RMR du Canada a augmenté en 2020», a dit Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL.

«Les répercussions économiques de la pandémie se sont traduites par une forte baisse de la demande de logements locatifs», a-t-il ajouté.

«Le recul de l’immigration internationale, la diminution du nombre d’étudiants locataires et la détérioration des conditions d’emploi ont contribué au ralentissement de l’afflux de nouveaux locataires, a précisé M. Dugan. Bien que les taux d’inoccupation aient augmenté dans beaucoup de centres, nous continuons de constater la nécessité d’accroître l’offre de logements locatifs pour assurer l’accès à des logements abordables.»

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) s’inquiète de constater que le Québec est «toujours sous le seuil d’équilibre de 3 %, ce qui rend la recherche de logements difficile». Pour les grands logements, la situation est encore plus compliquée.

«Il sera toujours aussi difficile pour les grands ménages de se trouver un logement adéquat, et la discrimination continuera de frapper durement les familles qui sont à la recherche d’un logement abordable», a dit Maxime Roy-Allard, porte-parole du RCLALQ.

«Les ménages locataires sont encore défavorisés et susceptibles de subir de reprises de possession et des hausses de loyer injustifiées, sous la menace de perdre leur logement», a indiqué pour sa part Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). «Même s’il y a plus de logements disponibles, ça ne met pas plus d’argent dans leurs poches», a-t-elle enchaîné.

Le loyer moyen augmente

Par ailleurs, le loyer moyen des logements de deux chambres a augmenté de 3,6 % dans l’ensemble des RMR du pays, atteignant 1165 $. Au Québec, on parle d’une croissance moyenne de 6 %.

À Montréal, le loyer moyen de deux chambres est passé de 855 $ à 903 $. Des augmentations ont aussi été constatées à Saguenay (649 $ à 664 $), à Ottawa-Gatineau (874 $ à 950 $), à Québec (862 $ à 899 $) et à Sherbrooke (658 $ à 671 $). Il a par contre diminué à Trois-Rivières (625 $ à 621 $).