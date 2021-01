Lubalin, l’artiste montréalais célèbre sur TikTok pour ses chansons humoristiques

Les commentaires hostiles et les échanges venimeux sur Facebook sont devenus le nouveau terrain de jeu de Lubalin. L'artiste montréalais devenu célèbre aux États-Unis les parodie en musique pour le grand bonheur de ses 2,5 millions d’abonnés TikTok.

En transformant des échanges dramatiques ou insolites sur les réseaux sociaux en chansons humoristiques, Lubalin voulait attirer l’attention sur sa musique. Il n’a pas raté sa cible : son premier vidéo de la série, « No More Contacting Please, Thanks », a maintenant 33,2 millions de visionnements.

L’auteur-compositeur-interprète natif de Montréal a maintenant des milliers d’abonnés sur TikTok.

« Durant les deux premières heures, j’ai cumulé 270 000 vues. Une heure après, j’étais rendu à un million et une autre heure plus tard, la vidéo avait fait un autre million. C’est là que je me suis dit : oh my god, qu’est-ce que j’ai fait ? » s’est esclaffé Lubalin, en entrevue au Journal.

Sans surprise, il continue cette formule avec « she stole my brocoli » (32,8 millions de vues) et plus récemment, « blue cheese » (10 millions de vues), une collaboration avec l’animateur de talk-show américain, Jimmy Fallon. Il lui a d’ailleurs accordé une entrevue et on peut voir l’animateur faire des vocalises avec un air dramatique à ses côtés.

De phénomène viral à vedette

Ce n’est que le début de son succès à Hollywood. La chanteuse et animatrice Kelly Clarkson sur NBC l’a reçu mardi à son émission.

Plusieurs vedettes d’Hollywood, dont Mindy Kaling, l’ont même encensé sur les réseaux sociaux. Lubalin dit même avoir dû mettre sur pause ses fameux Internet Drama, trop débordé par les nombreuses demandes d’entrevues des réseaux américains.

À savoir s’il s’inquiète de l’impact négatif de ces vidéos sur sa musique hip-hop plus sérieuse, Lubalin se fait rassurant.

« Mon hypothèse, c’est qu’en raison du niveau de détails et de l’effort que j’ai investi dans mes TikTok, les gens veulent plus de ma musique, même si elle n’est pas drôle », a-t-il conclut.

Lubalin compte plusieurs singles à son actif depuis 2018 et a plus de 400 000 auditeurs par mois sur Spotify.

- D'après un texte et une entrevue de Cédric Bélanger, du Journal de Québec.