Emprunter pour épargner? Oui, c’est possible!

Si on vous disait qu’il est possible d’économiser de l’argent... en empruntant de l’argent. Ça peut sembler loufoque, mais c’est pourtant possible d’emprunter pour cotiser à votre REER.

Les bénéfices d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) sont nombreux. D’une part, il s’agit du véhicule de placement idéal en vue de la retraite, mais si vous n’êtes pas proche de vos vieux jours, votre REER peut aussi vous servir à court terme.

Au cours d’une année fiscale, plus vous cotisez à votre REER, plus votre remboursement d’impôt sera avantageux. Si vous n’avez pas la liquidité pour investir des sommes importantes, vous pouvez alors effectuer un prêt REER, vous permettant alors d’obtenir un plus gros retour d’impôt. Il sera par contre important de rembourser le prêt avec ledit retour.

« C’est intéressant parce que les taux sont très bas, explique Étienne Proulx, conseiller pour la Financière Sun Life. On ne parle pas de taux de carte de crédit à 8-9-10%. Actuellement, le taux variable est à 2,95%, donc sur un emprunt de 1000 $, ça va coûter une trentaine de dollars d'intérêt à la fin de l'année. »

Il existe une panoplie d’outils en ligne pour calculer l’impôt et votre retour potentiel. Mais il existe aussi un calculateur de prêt REER .

« Un remboursement moyen d'impôt est entre 325 à 380 $ pour chaque tranche de 1000$ investis dans les REER, » estime M. Proulx.

Si vous déduisez ainsi le montant des intérêts de votre prêt, vous pourrez en sortir gagnant. Surtout si vous cotisez la totalité du 10 000 $ permis.

« Pour les 18-35 ans, la nouvelle stratégie à emprunter est de maximiser le CELI et utiliser le REER comme outil de déduction fiscale pour baisser d'une strate d'impôt à payer, » ajoute le conseiller financier.