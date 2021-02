Faire don de sa voiture usagée, c’est payant !

Partager







Vous cherchez à vendre votre voiture ou à vous débarrasser d’un vieux bazou ? Plusieurs organismes à but non lucratif (OBNL) vous permettent de faire d’une pierre deux coups : obtenir le meilleur prix tout en contribuant à une bonne cause.

Peu de temps après la mise en vente de son véhicule, Marie-Claude Roy recevait une offre inattendue de l’OBNL Le Déclick : faire don de son véhicule usagé contre un crédit d’impôt afin de soutenir l’organisme, qui œuvre à la réinsertion de gens ayant des contraintes sévères à l’emploi.

« C’était intéressant parce que j’ai obtenu un reçu de 6706$ qui me donne droit à un crédit d’impôt de 3353$, donc un peu plus que le prix que je demandais. En plus c’était pour une bonne cause », explique-t-elle.

Si l’idée vous plait, vous avez l’embarras du choix. Au Québec, plusieurs OBNL vous proposent un service semblable pour différentes causes. Il faut toutefois faire attention et vous assurer qu’il soit bel et bien enregistré comme organisme de bienfaisance afin de pouvoir en profiter. Une simple recherche en ligne vous permettra de le confirmer. Certaines fondations, comme celle de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camion du Québec (ARPAC), proposent même de reprendre un véhicule bon pour le dépotoir et de choisir à quelle cause sera versée la valeur du véhicule.

De plus, les options proposées sont simples : la plupart des programmes offrent de venir chercher le véhicule gratuitement et rapidement. Vous éviterez donc le stress de faire essayer votre voiture à plusieurs personnes avant de trouver preneur.

C’est important de noter qu’en agissant ainsi, vous ne recevrez donc pas d’argent comptant pour votre transaction parce qu’au Canada, les crédits pour don sont non remboursables. La transaction pourrait cependant être payante lorsque viendra le temps de faire vos impôts.

« Les dons sont avantageux lorsqu’on doit rembourser de l’argent à l’impôt parce que ce sera déduit du montant dû. En plus, les gens ont 5 ans afin d’en profiter et le reçu est transférable entre conjoints. Donc on peut planifier en fonction de l’année qui nous semble la plus avantageuse », explique Caroline Lavoie, M. Fisc, et professionnelle de recherche à la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Gardez en tête que votre prochain changement de voiture pourrait contribuer à une bonne cause!