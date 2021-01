Pourquoi Hugo Rozon veut démystifier la bipolarité dans son film disponible sur YouTube

Le Québécois Hugo Rozon a seulement 25 ans et il vient de l'industrie de l'événementiel et du showbiz. Pas trop le même profil que les auteures des livres Eat Pray Love et Wild, mais comme elles, il s'est lancé dans un périple initiatique pour faire face à ses démons : dans son cas, la bipolarité.

Autre ressemblance : il a tiré de son voyage un produit culturel. Dans son film The 108 Journey, qu'on peut voir gratuitement sur YouTube depuis jeudi, ce n'est pas un acteur connu qui incarne son rôle, mais bien lui-même.

Ce n'est pas toujours facile pour les hommes de parler de santé mentale, mais il ose. Sa bipolarité fait partie de sa vie depuis longtemps, me raconte-t-il.

À 18 ans, il a été interné à l’hôpital psychiatrique. «J’ai fait ma première psychose. Les médecins m’ont diagnostiqué la bipolarité», confie-t-il d’emblée.

Comme Superman, sauf que...

Je connaissais Hugo, de nom... C’était le gars qui courrait les événements les plus hot en ville. Il travaillait d’arrache-pied pour construire son nom dans l’industrie de l’événementiel et du show-business.

«J’ai fondé mon agence [de marketing] à 21 ans. Pendant 3 ans, j’ai développé le marketing d’influence avec Facebook et Instagram», me raconte-t-il.

«J’allais chercher les grosses compagnies. J’étais toujours dans la performance. J’avais l’argent et le succès, mais pas de satisfaction. Je trouvais toujours qu’il manquait une cause derrière ce que je faisais», confie-t-il.

En l’écoutant parler, j’ai une sorte d’illumination. Hugo, c’est moi et c’est aussi de milliers de jeunes qui rêvassent sur le nombre de likes et d’abonnés qu'ils ont, sur le pouvoir qu'ils veulent et sur les occasions de faire du cash. On s’identifie comme les leaders de demain, on se voit comme des êtres absolument invincibles.

(Ayez en tête la musique du thème de Superman... get it?)

Son histoire, ayoye, c'est presque la même cassette que moi. À 21 ans, j’avais quatre jobs, un stage de rêve en télé et j’étudiais à l’université à temps plein. And guess what, j’ai craqué d’épuisement. Le spectre de l’anxiété est arrivé dans ma vie comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi n’avais-je donc jamais pensé à l’importance de la santé mentale?

Hugo, lui, y a pensé. Après quatre ans à bosser comme un fou, il a vendu ses parts de l'agence. Avec l’argent, il a foutu le camp en Inde pour un périple de 108 jours.

Eat Pray... and Selflove

Pourquoi l’Inde?

«Pour plusieurs raisons. D’abord, je me suis laissé inspirer par le mouvement des artistes dans les années 70 qui sont partis en Inde en quête de création, comme les Beatles ou Bob Dylan», souligne-t-il.

«Plusieurs grands entrepreneurs de ce monde sont passés par l’Inde, alors qu’ils débutaient leurs carrières, comme Steve Jobs et Mark Zuckerberg. Je voulais aussi vivre un choc culturel. Je voulais vraiment être dépaysé. J’ai été servi», dit-il.

Pas sûre que j’aurais été game de m’en aller dans un pays comme l’Inde, toute seule avec mon sac à dos. J’ai donc demandé à Hugo : «Man, as-tu eu des moments de découragement?»

Il m’a répondu : «À un moment donné, je m’étais loué une hutte. Il faisait super chaud et je suis parti faire le party deux, trois jours. Quand je suis revenu seul, je n’avais aucun repère et je m’étais fait voler mon téléphone. J’ai eu un gros down.»

«J’ai appris à ce moment-là à apprivoiser l’anxiété, la tristesse, l’ennuie et la nostalgie. J’ai appris ici que tout est passager. C’est vraiment une programmation mentale. Les émotions négatives ne durent pas toujours», se souvient-il.

Notre santé mentale ne nous définit pas

Si ça vous intéresse, ce périple-là, il le raconte dans The 108 Journey. En visionnant un extrait, je me suis questionnée sur ce qu’il a pu apprendre finalement sur la bipolarité à travers cette expérience.

«Je te dirais que je ne suis pas la bipolarité même. Elle fait partie de moi, mais elle ne me définit pas. Je suis bien plus que ça. J’ai beaucoup plus appris sur l’être humain que je suis pour vivre et avoir une autre perspective de la bipolarité», explique-t-il.

«C’est possible d’avoir une très belle vie. Je veux partager aux gens qu’il y a un côté lumineux à la maladie mentale et ce n’est pas seulement sombre. Il ne faut pas le voir seulement comme un diagnostic, car des gens diagnostiqués bipolaires sont de grands créateurs. Je le vois comme un don et non comme une maladie», insiste-t-il.

Hugo a donc appris à s’aimer.

Hugo m’a nommé des exemples d’artistes bipolaires comme Kanye West et Robin Williams, qui ont atteints de grands sommets, malgré toutes les difficultés qu'ils ont vécues.

Briser les tabous

Afin de briser les tabous sur la maladie mentale, surtout auprès des jeunes, Hugo tient un discours positif.

«Je dis aux jeunes qui vivent avec cette condition de s’informer et d’en parler. Il y a plus de gens qu’on pense qui partagent la même réalité. Il y a la médecine et la prise de médication qui aident, mais il y a une panoplie d’autres choses, comme la thérapie», précise-t-il.

«Il y a une question d’identité à explorer et une recherche des nouveaux repères. Je veux amener de la lumière pour parler de santé mentale», souhaite-t-il.

Ça, c’est vrai. Que l’on doive dealer avec les bibittes de l’anxiété, de la dépression ou de la bipolarité, on n’est pas seul. Pis, même avec nos bibittes, on peut tous devenir les Superman et Superwoman de nos rêves - seulement avec un parcours différent.