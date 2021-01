Vols vers le Sud suspendus et quarantaine à l’hôtel: voici ce qui attend les voyageurs

C’est terminé pour les voyages au soleil, du moins jusqu’au 30 avril. Le Canada renforce ses mesures visant les voyages non essentiels, sans les interdire complètement.

Les voyages au soleil suspendus

Le premier ministre Justin Trudeau annonce que les vols entre le Canada et les destinations soleil, plus précisément les Caraïbes et le Mexique, seront suspendus à compter de dimanche.

«Ce n’est pas le temps de prendre l’avion», insiste-t-il.

Quarantaine et tests de dépistage

Dès la semaine prochaine, les voyageurs devront se soumettre à un deuxième test de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée en sol canadien.

Ils devront ensuite se placer en quarantaine obligatoire dans un hôtel supervisé pour une durée de trois jours, et ce, à leurs frais.

Ces frais pourraient s’élever à 2000$ pour les voyageurs.

Seulement quatre aéroports pourront accueillir des vols internationaux, soit Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal.

Pourquoi 3 jours de quarantaine?

Les voyageurs devront s'isoler pendant une durée de trois jours dans l’attente du résultat de leur test de dépistage.

Si le résultat revient négatif, les personnes pourront poursuivre leur quarantaine à domicile. La surveillance sera renforcée.

Si le résultat revient positif, les voyageurs canadiens devront terminer leur quarantaine de 14 jours dans un centre de santé publique.

D’autres tests pourraient alors être effectués afin de s’assurer qu’ils ne transportent pas un variant du virus.

Des variants inquiétants

Les nouvelles mesures, qui étaient demandées depuis plusieurs jours par Québec et d'autres provinces, sont prises afin d’éviter que les nouveaux variants du coronavirus, dont certains seraient plus contagieux, entrent aux pays.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Ces mesures s’ajoutent à celles déjà en place. Justin Trudeau a tenu à rappeler que les frontières demeurent fermées aux voyageurs étrangers, comme c'est le cas depuis près d’un an.

M. Trudeau a affirmé que seulement 2% des cas de COVID-19 aux pays sont attribuables aux Canadiens qui reviennent de l’étranger.

Québec satisfait

Le gouvernement de François Legault juge «satisfaisantes» et «très positives» les mesures supplémentaires d’Ottawa pour dissuader les Canadiens de faire des voyages non essentiels.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a salué vendredi les nouvelles mesures.