«Fate : The Winx Saga» saison 2 : Voici tout ce qu'on sait sur la suite

Après avoir écouté la nouvelle série Netflix, Fate : The Winx Saga, les fans n'avaient qu’une question : est-ce qu’il y aura une suite?

La bonne nouvelle, c'est qu'une seconde saison a été confirmée! Avec seulement six épisodes, il n’est pas surprenant que la première saison de Fate : The Winx Saga ait laissé les gens sur leur faim.

Les gens ont très hâte de revisiter l’école Alfea et retrouver les fées et les spécialistes qui y oeuvrent. De plus, la fin de la saison 1 laisse la porte ouverte pour de toutes nouvelles aventures!

Voici donc tout ce qu’on sait (à date) sur la potentielle saison 2 de Fate : The Winx Saga

1. Est-ce que Fate : The Winx Saga a été renouvelé pour une seconde saison?

Oui! Le 18 février 2021, le compte Instagram officiel de la série a partagé l'excellente nouvelle en disant que la seconde saison allait contenir 8 épisodes cette fois-ci.

2. Quelle serait l’histoire de la saison 2 de Fate : The Winx Saga ?

*ATTENTION AUX SPOILERS POUR LA SAISON 1 de FATE : THE WINX SAGA

L'annonce de la seconde saison a indiqué qu'on allait en apprendre plus sur les personnages, comme Aisha, Terra, Stella et Musa.

On espère aussi en savoir plus sur le passé des autres personnages, comme Beatrix... pourrait-elle être une «sorcière sanguinaire»?

On a aussi hâte de voir Bloom découvrir l’étendue de ses pouvoirs et aussi de savoir qui sont ses véritables parents.

Le plus important sera aussi de constater quels changements Rosalind amènera à Alfea, et quelle est sa véritable motivation.

Il reste aussi à savoir quel est le lien entre Bloom et les «brûlés», comment Sky va agir avec son père qu’il croyait mort, ainsi qu’une foule d'autres mystères!

3. Est-ce que d’autres personnages de Winx Club vont être dans la saison 2 de Fate : The Winx Saga ?

La série Fate : The Winx Saga s’inspire d’une série animée italienne intitulée Winx Club. Certains fans de celle-ci furent déçus de ne pas retrouver leurs personnages favoris dans la version Netflix.

Abigail Cowen, qui joue Bloom, a indiqué en entrevue qu’elle espérait vraiment voir Flora et Tecna dans la potentielle seconde saison. Dans le dessin animé, ces deux personnages sont des membres du club des Winx et sont très importants!

Ceux-ci ont été remplacés dans l'émission par Terra, qui serait en fait la cousine de Flora.

La bonne nouvelle, c'est qu'en annonçant la seconde saison le créateur de la série a aussi dit «Qui sait qui pourrait se pointer à Alfea lors de la prochaine session», laissant entendre que la possibilité d'avoir de nouveaux personnages était bien réelle!

4. Est-ce que le tournage de Fate: The Winx Saga saison 2 a commencé ?

Pas encore, mais il a été annoncé que le tournage allait débuter cette année en Irlande.

5. Quand est-ce que la saison 2 de Fate: The Winx Saga sera diffusée?

Puisque le tournage va débuter en 2021, on pourrait s’attendre à une sortie au début de 2022.

À suivre!

