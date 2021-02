Itinérance : Ouverture d’une halte-chaleur au square Cabot demain

Une halte-chaleur extérieure temporaire sera ouverte pour les personnes itinérantes au square Cabot à partir de mardi soir.

Le chapiteau chauffé sera accessible pendant les heures où le couvre-feu est en vigueur, soit entre 20 heures et 5 heures.

Du café et des sandwichs seront aussi offerts à l’extérieur de la tente et des intervenants sociaux seront présents.

Rappelons que le couvre-feu ne s’applique plus aux sans-abri depuis qu’une décision en ce sens a été rendue par la Cour supérieure du Québec et que le gouvernement a accepté de s’y conformer.

«En plus d’offrir des services, ce lieu, je l’espère, apportera un peu de chaleur aux personnes vulnérables qui fréquentent le square la nuit», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La halte-chaleur sera dédiée à la mémoire de Raphaël Napa André, cet itinérant décédé pendant la nuit il y a une quinzaine de jours dans une toilette chimique à Montréal, située non loin d’un refuge fermé.

«La communauté est dévastée par la mort de Raphaël André, et nous mobilisons le soutien des nations innues et Mohawks, ainsi que celui des Montréalaises et Montréalais, pour aider les plus vulnérables dans le secteur du square Cabot», a affirmé Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal.

«Je remercie tous les partenaires pour leur appui afin d’installer cette halte-chaleur extérieure qui permettra aux membres de la communauté de se réchauffer et de se recueillir pendant deux semaines à la mémoire de Raphaël Napa André», a-t-elle ajouté.