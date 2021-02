Les Proud Boys et 12 autres groupes ajoutés à la liste des entités terroristes interdites au Canada

Partager







Les Proud Boys et 12 autres groupes suprématistes blancs, néonazis, néofascistes et islamistes sont désormais considérés comme des menaces terroristes par Sécurité publique Canada. Des membres des Prouds Boys étaient actifs à Montréal, à Toronto, à Edmonton et à Calgary.

À la suite de l'attaque du Capitole à Washington le 6 janvier dernier, à laquelle avait participé des membres des Proud Boys, la Chambre des Communes avait adopté à l’unanimité une motion condamnant les actions du groupe suprématiste blanc.

Entre l’assaut du Capitole et l’adoption de la motion aux Communes, les groupes canadiens associés aux Proud Boys ont tous disparu.

Le groupe aux États-Unis s’affiche fièrement pro-Trump. L’ancien président leur avait d’ailleurs demandé de rester prêts («Stand by») lors d'un débat présidentiel, l'automne dernier.

Ce qu’impliquent d’être sur la liste des entités terroristes:

Une personne qui est associée à l’une des 73 organisations terroristes ne peut pas traverser la frontière canadienne

Les activités en ligne d'une personne associée à l'un de ces groupes sont sous haute surveillance

Les actifs de l’entité terroristes sont gelés par les banques

Les activités reliées au recrutement et à la formation deviennent criminelles

Les autorités peuvent obtenir plus facilement des mandats pour procéder à l’arrestation d’un membre d’une entité terroriste

Des personnes impliquées dans les finances ou possédant des biens d’une organisation terroriste peuvent être sanctionnées sévèrement selon le Code criminel

Un organisme de bienfaisance peut se voir retirer son statut s’il entretient des liens avec une organisation terroriste

Groupes néonazis

The Base, un groupe néonazi actif au Canada qui a aussi été ajouté la liste des entités terroristes, compte dans ses rangs un ancien réserviste des Forces armées canadiennes, Patrik Mathews. Il est soupçonné d’être impliqué dans un complot visant à donner le pouvoir aux suprématistes blancs aux États-Unis, nous apprend Le Journal.

Mathews fait face à 18 chefs d’accusation aux États-Unis où il a été arrêté en septembre 2020, il serait toujours derrière les barreaux.

Ajoutés sur la liste, le Mouvement impérial russe et La Division Atomwaffen sont aussi des organisations néonazies.

La Division Atomwaffen, qui a été fondée aux États-Unis, est liée à au moins cinq meurtres sur le territoire américain, dont celui de Blaze Bernstein, un étudiant gai et juif assassiné en Californie en 2017.

Trois autres organisations inscrites à la liste sont affiliées à Al-Qaïda, cinq à l’État islamique et deux sont des organisations terroristes islamistes.

Si vous une personne de votre entourage vous inquiète, contactez le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence au 1 877 687-7141 #116 au Québec ou le 514 687-7141 #116 pour Montréal.

-Avec les informations d’Anne Caroline Desplanques