Entrevue Toc Toc: la grosse qui fait des vidéos... et perturbe le statu quo!

Partager







Connaissez-vous «La grosse qui fait des vidéos»? La Lavalloise Naïla Rabel s’est elle-même coiffée de ce surnom qui peut surprendre au premier abord, mais qui, au fond, n’a rien de choquant – c'est justement ça, son point.

• À lire aussi: Un nouveau média, une nouvelle mission

Pas barrée du tout, cette militante à la fibre artistique ultra-développée parle de diversité corporelle, de masturbation, de racisme systémique et de travail du sexe sans rougir.

L’engagement social bouillonnant et la luxure décomplexée se mêlent tout naturellement sur ses pages Instagram et TikTok grâce à des vidéos à la fois pertinentes et super drôles.

Son Entrevue Toc Toc pour la gang du 24 heures s’inscrit précisément dans cette veine-là. Voici quelques-unes de ses réponses à nos questions.

Dans la vie, tu fais quoi?

Aïe, ça, c’est rough, comme question. Moi, je suis un peu actrice, un peu barista, un peu influenceuse (quand je reçois des cadeaux sur internet, je fais des unboxings), un peu youtubeuse et un peu travailleuse du sexe. Ben oui, je l’ai dit!

TikTok ou Instagram?

Aucun des deux, maintenant qu’ils bannissent les sex workers.

Ton film québ préféré?

Un film québ avec des Noirs, est-ce que ça existe? Attends, je dois réfléchir. OK. Dès que je vais jouer dans un film, ce sera mon film préféré. Vous savez déjà comment me plaire!

Quel sex toy recommandes-tu pour toutes les femmes?

Pour tous les humains qui ont un vagin, je vais dire: le Magic Wand. En général, j’aime ça l’utiliser pendant la pénétration. Tu mets ça en plus et wouh-hou! Moi, j’adore ça. En même temps, ça fait des effets à la personne avec un pénis.

Tu dis souvent que tu adores chialer. Quel est ton sujet de prédilection?

Ça dépend du moment, pour vrai. Quand les gens me font un commentaire désagréable à propos d’un sujet, je vois rouge et je ne pense qu’à ça pour une semaine ou deux. Si on me dit que mon travail est immoral ou que je vois du racisme partout, watch out! Je vais péter une coche, mais péter une coche avec humour.

Écoutes aussi l'Entrevue Toc Toc de Thomas, de la page Des mèmes gais