Il existe une playlist ASMR de Lego et c’est exactement ce dont on a besoin en ce moment

Partager







Amateurs d'ASMR, cette nouvelle vous intéressera. Lego a créé une liste de lecture de «white noise», produite à partir du son que font ses briques en plastique.

• À lire aussi: Lego: ce modèle de bébé Yoda est aussi cute que dans Mandalorian

• À lire aussi: Lego lance des briques en braille

Certains pourraient trouver le son des morceaux de Lego qui se cognent entre eux très désagréable. D’autres, comme l’auteure de ces lignes, pensent plutôt que la douce mélodie du plastique des briques est l’équivalent d’une caresse dans les cheveux.

Chaque trame de la liste est composée purement de sons de briques en plastique, sans aucune musique orchestrale. Par exemple, sur la trame It All Clicks, on entend le son satisfaisant des blocs Lego qui se connectent ensemble. The Waterfall représente, quant à elle, le doux ruissellement de milliers de briques Lego qui tombent les unes sur les autres.

Vous pouvez écouter la douce mélodie plastique de la liste de lecture White Noise: Made with Lego Bricks sur QUB Musique:

L’album fait partie des récents efforts de Lego pour inciter une clientèle plus adulte à renouer avec la marque danoise. On constate d'ailleurs depuis un moment la sortie de plusieurs ensembles destinés à un public plus vieux, comme la fusée Saturn V, la Dodge Charger de Dom dans Fast & Furious ou encore le Millenium Falcon de Star Wars qui comporte 7541 morceaux et se détaille à 899,99$.

Rejoignez notre serveur Discord!