Martin Juneau annonce la triste fermeture de la Boutique Pastaga

Alors que les centres commerciaux ont eu l’autorisation de rouvrir dès le 8 février prochain, voilà que le chef Martin Juneau annonce que la Boutique Pastaga du Centre Rockland tire officiellement sa révérence.

La grande famille du Pastaga a pris la difficile décision de fermer son comptoir de la magnifique foire alimentaire du Centre Rockland après seulement deux ans.

Martin Juneau indique que la situation économique du kiosque était devenue trop précaire pour espérer le rouvrir une fois la crise sanitaire officiellement terminée.

La Boutique Pastaga du Centre Rockland offrait les mêmes produits et saveurs du terroir que le Pastaga du boulevard Saint-Laurent, mais de façon plus simple et rapide.

Par chance, le Pastaga du boulevard Saint-Laurent est toujours en mode bistro pour faire face à la pandémie et vous permet de manger de délicieux plats du restaurant accompagnés de belles bouteilles de vin dans le confort de votre maison!

