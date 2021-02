Moins de dons aux partis politiques en 2020 : Projet Montréal récolte deux fois plus de dons qu’Ensemble Montréal

Partager







Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, a récolté en 2020 plus du double des dons amassés par le principal parti d’opposition, Ensemble Montréal.

Ensemble Montréal, parti dirigé par Lionel Perez, a recueilli 66 500$ en dons l’an dernier, contre 158 500 $ pour Projet Montréal.

Ce sont 1594 personnes qui ont fait un don au parti au pouvoir, contre 687 contributeurs pour le principal parti d’opposition.

Pour les deux partis, qui se préparent pour les prochaines élections municipales prévues dans moins d'un an, les dons sont en diminution par rapport à 2019. Une baisse que les formations politiques attribuent notamment à la pandémie de COVID-19.

Ensemble Montréal et Projet Montréal avaient récolté respectivement 101 797$ et 184 132 $ en 2019.

«Considérant que nous avons dû annuler en avril notre cocktail annuel de financement et mis toutes nos activités habituelles de sollicitation sur la glace pendant plusieurs mois, nous sommes extrêmement fiers de ces résultats», a indiqué Guedwig Bernier, président de Projet Montréal.

«L’année 2020 a été très difficile pour les Montréalais et les Montréalaises. Depuis le premier jour de la pandémie, les élus d’Ensemble Montréal donnent leur 110 % pour aider les familles et les travailleurs touchés par les conséquences économiques et sanitaires de la COVID-19», a affirmé Lionel Perez. Dans ce contexte, plusieurs activités de financement et évènements partisans en présentiel ont dû être annulés.

«Non, nous ne sommes pas inquiets du tout. Nous sommes fiers», a indiqué Thomas Marchand, conseiller en communication chez Ensemble Montréal, invité à commenter l'écart avec le parti de la mairesse dans les dons reçus.

«On s’attend à avoir beaucoup d’engouement cette année avec l’arrivée d’un nouveau chef», a ajouté M. Marchand. La formation politique prévoit choisir un candidat à la mairie d’ici la fin du printemps. Une course à l’investiture serait l’option privilégiée pour le moment.

Mentionnons que les dons ne sont pas la seule source de financement. Aux contributions individuelles s’ajoutent les revenus provenant des frais d’adhésion au parti et des activités politiques, les emprunts, ainsi que le financement public.

Dons récoltés par Projet Montréal / Ensemble Montréal :

2017 (année électorale) : 372 273 $ / 441 285 $

2018 : 144 709 $ / 94 965 $

2019 : 184 132 $ / 101 797 $

2020 : 158 500 $ (certains dons n’ont pas encore être comptabilisés) / 66 500 $