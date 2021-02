Origines de la COVID-19 : début de l'enquête de l'OMS à Wuhan en Chine

Partager







L’Organisation de Mondiale de la Santé (OMS) s’apprête à commencer son enquête sur les origines du nouveau coronavirus à Wuhan en Chine, ses experts dépêchés sur place étant sortis de leur quarantaine jeudi dernier.

Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, l’équipe d’experts dépêchée par l’OMS effectuera des visites sur le terrain et participera à certains séminaires. Les experts ont aussi tous été mis sous quarantaine selon les règles en vigueur au pays.

L'équipe se serait déjà rendue à Institut de virologie de Wuhan, accusé par l’ancien président américain Donald Trump d’avoir «laissé échapper» le virus ainsi que dans le marché de fruits de mer identifié comme lieu de transmission du premier cas de COVID-19 par les autorités chinoises.

Photo AFP Des experts de l'OMS arrivant à l’Institut de virologie de Wuhan, le 2 février 2021

L’organisation de cette enquête a duré plus d’un an et est très importante pour Pékin qui souhaite écarter toute responsabilité pour cette pandémie ayant tué plus de 2,1 millions de personnes. Plusieurs experts craignent d’ailleurs que peu de traces du virus restent encore à découvrir après tant de temps.

Plusieurs hypothèses plausibles

Plusieurs hypothèses sont étudiées par les experts sur le terrain présentement. À ce stade-ci de l’enquête, l’OMS refuse de se prononcer.

« Toutes les hypothèses sont sur la table. Il est clairement trop tôt pour parvenir à une conclusion sur l’endroit où est né ce virus, que ce soit en Chine ou hors de Chine », a déclaré le directeur chargé des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan.

Photo AFP Les experts de l'institution internationale étaient arrivés à Wuhan le 14 janvier mais avaient dû depuis observer une quarantaine dans un hôtel prévu à cet effet.

Plusieurs théories ont déjà été véhiculées. La première émise par les autorités chinoises affirmait qu’une transmission du virus de la chauve-souris à l’homme dans un marché de fruits de mer où étaient vendus divers animaux sauvages était la cause de la pandémie.

AFP Le marché de gros fruits de mer de Wuhan a été fermé par les autorités chinoises dès qu'elles ont appris qu'un homme de 61 ans décédé de ce qu'on croit être la COVID-19 y avait acheté des produits. Le régime chinois avait stipulé à l'époque que la transmission du virus était d'origine animale.

Une autre théorie du régime chinois selon laquelle le virus aurait voyagé par de la viande surgelée importée a remplacé celle du Marché, mais elle avait été vite écartée par l’OMS. Ce qui n’a pas empêché les Chinois de continuer de croire à une origine américaine du virus puisqu’un porte-parole du gouvernement aurait ajouté lui-même sans preuve que ce dernier serait venu avec des soldats américains en fin 2019 pour une compétition sportive.

À l’international, toute sorte d’hypothèses ont circulé dont celle selon laquelle le virus aurait été crée accidentellement ou volontairement dans un laboratoire de Wuhan où l’on menait des expériences sur d’autres types de coronavirus. Cette théorie, évoquée par Donald Trump, est encore fermement démentie par Pékin.

Washington surveille de près

Si l’administration américaine précédente avait une attitude ferme envers l’OMS, celle de Joe Biden a plaidé pour que l’enquête soit « claire et poussée » et prévoit évaluer « la crédibilité du rapport d’enquête une fois terminé ».

« Il est impératif que nous allions au fond des choses dans l’apparition de la pandémie en Chine », a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.

AFP Jen Psaki

Cette affirmation n’a pas manqué de faire réagir le gouvernement chinois qui a dénoncé ces propos montrant selon lui une « ingérence politique » dangereuse pour « la recherche de résultats scientifiques sérieux ».

Ce n’est pas la première critique essuyée par Pékin depuis la pandémie. Il y a deux semaines, un comité mandaté par l’OMS avait indiqué dans un rapport que les mesures locales de santé publique prises par la Chine auraient dû être appliquées avec « plus d’énergie » en janvier 2020.La Chine dénombre officiellement 4636 morts dus à la COVID-19. La plupart de ces décès viennent de Wuhan mise en quarantaine pendant 76 jours en janvier 2020.

Selon les enquêteurs, la visite devrait s'achever avant la fin du Nouvel-An Chinois le 11 février.